Ludas Matyiék igazsága

Csattanós választ kapott az Európai Bizottság, miután nemrég látványosan hátat fordított a kisebbségben élő nemzeti közösségeknek, lesöpörve az asztalról a Minority SafePack jogvédelmi csomagot: vasárnapra virradóra ugyanis a hetedik európai országban is összegyűlt a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács által indított, a nemzeti régiók védelmét, fejlesztését célzó európai polgári kezdeményezéshez.

Ugyan a két kezdeményezés más-más oldalról közelít közös problémáinkhoz – a Minority SafePack a kisebbségben élő nemzeti közösségek uniós szintű jogvédelmét célozta, az SZNT akciója a kohéziós politikákban juttatná érvényre a nemzeti régiók sajátos igényeit, ez által elsősorban gazdasági, fejlesztési hatásai lennének jelentősek, de tágabb értelemben tovább erősítheti a regionalista mozgalmakat –, számos olyan közös eleme van a két akciónak, melyek azok további sorsától függetlenül is óriási jelentőséggel bírnak.

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés története azért is érdekes, mert kicsit az amolyan Ludas Matyi-féle igazságosság szellemének diadala: a kicsik győzelme a nagyok fölött, a konokság, eltökéltség győzelme a kisebbségektől a csendben maradást elváró hatalmi arrogancia fölött. Az, hogy vasárnapra virradóra Spanyolországban is összegyűlt a szükséges számú aláírás, a nemzeti régiók védelmét célzó kezdeményezés harmadik jelentős sikere. A történet ugyanis azzal kezdődött, hogy az Európai Bizottság már a kezdetek kezdetén elutasította az európai polgári kezdeményezés bejegyzését. Hosszas pereskedés következett, az első győzelem pedig Luxemburgban született: az unió bírósága a kezdeményezőknek adott igazat a nagy Európai Bizottsággal szemben. A második hatalmas siker az volt, amikor tavaly májusban teljesült az európai polgári kezdeményezés napirendre tűzésének talán legfontosabb feltétele: példátlan Kárpát-medencei magyar összefogásnak köszönhetően összegyűlt a közösségi támogatás felmutatásához szükséges egymillió aláírás. Végül pedig a harmadik „rendet” akkor kapta az Európai Bizottság, amikor a támogatók területi megoszlásáról szóló kritérium is teljesült, és bebizonyosodott: nem egyetlen uniós tagállam egyetlen közösségének problémáiról szól a kezdeményezés, hanem általános problémát orvosolna.

Persze, a harc ezzel korántsem ért véget. A közösségünk belső összetartását erősítő legfontosabb üzenetet azonban már megfogalmaztuk: azt, hogy nem adjuk fel. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió egész egyszerűen nem úszhatja meg, hogy foglalkozzon az Európában adott régiókban akár tömbben élő, egyes államokban a többségi nemzettől eltérő etnikumú, más kulturális, történelmi sajátosságokkal bíró közösségek gondjaival. Kinyílt egy kapu – fogalmazott a siker kapcsán Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a szervezet tegnapi közleményében. Jó, ha tudomásul veszik végre Brüsszelben is: nincs az a zár, amely tartósan csukva tarthat egy kaput, ha sokan és kitartóan zörgetünk.