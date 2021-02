Jótékonysági koncert Eszterért A sepsiszentgyörgyi Kovács Esztert sokan ismerik. A gondoskodó anyuka, szerető feleség és mosolygós barát súlyos beteg. Gyógyulása anyagiakon is múlik.

A Művészeti és Népiskola diákjai, tanárai szívesen segítenek, ezért a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközséggel együttműködésben jótékonysági koncertre kerül sor ma 17 órától az unitárius templomban, amelyhez online is csatlakozni lehet. Fellépnek István Ildikó népdalos diákjai: Deák Anett, Mátis Adrienn, Ráduly-Baka Bíborka, Rab Henrietta, Kocsis Rebeka, Kocsis Maya, Pál Zsófia, Józsi Bianka, Zelenák Borbála; zenészek: Bíró Abigél, Datki Júlia, Mihály Dorka, Préda Barna, Kolozsi Soma, Szász Fábián Tamás, Sikó-Barabási Zselyke; a Veder zenekar (felnőttek): Márkosi Attila, Demény András, Papp Levente; Ticușan János diákjai: Márkosi Magor, Balázs Márton, Ivanitzki Dániel; Ráduly Zsófia diákjai: Ercse Ferenc, Tóth Rianna, Pénzes Ábel, Bartos Eszter, Ráduly Boglárka, Csiszér Abigél, Bara Zselyke; az MNI zenekar: Pál Zakariás (billentyűk), Éltes Áron (szaxofon), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Pál Gábor (dob). Az óvintézkedések miatt az eseményen mindössze 60 személy tud részt venni (alternatívaként a tanácsteremben is lehet nézni kivetítőn), így a rendezvényt online is lehet majd követni az iskola Facebook-oldalán: facebook.com/artecovasna.

Adományozni a helyszínen a perselybe vagy a következő lejes bankszámlaszámra lehet: IBAN: RO90INGB0000999901795149. A számla tulajdonosa (titular cont): Eszter Kovacs, Bank: INGB CENTRALA, SWIFT-kód: INGBROBU, BIC: INGB. Az összegyűlt adományokat teljességében Eszter felépülésére for­dítják.

Színház

A Tamási Áron Színház február 4-én 19 órától a nagyteremben Pintér Béla A sütemények királynője című darabját játssza Pálffy Tibor rendezésében * A nagy érdeklődésre való tekintettel a nézők kérésére megismételik a Műsor című színházi beszélgetés első részének nagytermi vetítését. Akik lemaradtak a január 18-i vetítésről, megnézhetik 3-án és 10-én, szerdán 19 órától az eventim.ro honlapon. A link 24 órán keresztül elérhető.

A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. A központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszíház

A fák titkos szíve című, afrikai népmese alapján készült báb­előadását Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Stúdióteremben ma és pénteken 18 órától, szerdán, csütörtökön és szombaton 11 órától játssza a Cimborák Bábszínház. Érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Látható Kolozsvár – fotó- és filmtörténeti tárlat Bukarestben. Orbán Lajos képei kordokumentumértékűek: mintha nagyszüleink, dédszüleink kora elevenedne meg szemeink előtt. * 30 éves a Háromszék Táncegyüttes – A járványügyi helyzetre való tekintettel a néptánc hivatásos sepsiszentgyörgyi intézménye november 19–21. között a virtuális térben tartotta meg ünnepi programjait. Ezek közül kiemelkedett az a riportfilm, amelyben volt és jelenlegi kollégák vallomásai, előadásrészletek és nem utolsósorban a színfalak mögötti történések színes kavalkádja mutatja be az együttes három évtizedes múltját. * Aranyszalagtár – Feszt László kolozsvári grafikus tíz éven keresztül volt a kincses város képzőművészeti főiskolájának rektora. Keze alól került ki a mai erdélyi könyv- és folyóirat-grafikusok derékhada.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 11 órától Lassie hazatér (románul beszélő), 11.15-től Trollok a világ körül (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 17 órától Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő), 19 órától Corpus Christi (román felirattal), 19.15-től Pesti balhé (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

GYERTyASZENTELŐ BOLDOG­ASSZONY. Ma, Urunk bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban a szentmisék 7.30-tól és 18 órától, a Szent Benedek-templomban 18 órától kezdődnek. A szentmisék részeként gyertyát szentelnek.

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ. A Bonus Pastor Alapítvány országos találkozójára február 6-án, szombaton Nagyváradon kerül sor, ahol az önmagunkkal és környezetünkkel való szeretetteljes szembenézéshez nyújtanak támpontot. A program 10–18 óráig tart. Jelentkezni még ma lehet. További információk a bonuspastor.ro honlapon.

Ingyenes ügyintézés Vargyason

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig a vargyasi kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, tele­fon: 0742 174 168).

HOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságán (Olt utca 2. szám) minden kedden és csütörtökön 18 óráig meghosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket. Hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–13 óráig tart a program. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke ezentúl a személyi nyilvántartó osztály (Dózsa György utca 14. szám) székhelyén is befizethető, így ezért nem lesz szükség a Közpénzügyi Igazgatóságra menni. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek befizetésére a www.ghiseul.ro oldal is használható. További, az adók és illetékek mértékével kapcsolatos információk a taxeimpozite-locale@sepsi.ro e-mail-címen kérhetők.

KEDVEZMÉNYEK. A Tega hulladékelszállítási díját az idén is kedvezményesen lehet kifizetni március 31-ig: a kedvezmény egész évre 10 százalék, fél évre 5 százalék. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti nyugdíjjal rendelkező idős személyeknek nem kell fizetniük a hulladékelszállításért, a 801–1000 lejes nyugdíjjal rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezményre való jogosultságot évente igazolni kell, ezt idén egy 2021-es nyugdíjszelvénnyel április utolsó napjával bezárólag lehet megtenni.