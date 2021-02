Görög nemzeti est a Vigadóban

Számos érdeklődő jelenlétében, az egészségügyi előírások betartásával rendeztek görög nemzeti estet csütörtökön a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház színháztermében. Az est házigazdája Polixeni Ntanou, a Heal the Earth! projekt görögországi önkéntese volt, magyar segítője pedig Lénárt Paula kosárlabdázó, a rendezvényt szervező Zöld Nap Egyesület 2020-as Az év önkéntese díjának kitüntetettje volt.

Mint elhangzott, amikor Görögországról hallunk, először szikrázó napsütésre, gyönyörű tengerpartra, hangulatos tavernákra, vendégszerető emberekre gondolunk. Azt azonban kevesen tudják, hogy Görögországban évi 250 a napsütéses napok száma, ami az itteni mutatók több mint kétszerese, és rengeteg szigettel rendelkeznek. A rengeteg ráadásul nem is egy túlzó kifejezés, mivel csak lakott szigetből 227 van Görögországban, lakatlanból pedig akár több ezer is lehet, attól függően, hogy pontosan mit tekintünk szigetnek. Mindezekről és más érdekességekről értesülhettek azt est résztvevői.

Vetített képes előadás segítségével a résztvevők megismerkedhettek többek között az ország legszebb szigeteivel és városaival. Ugyanakkor a görögök kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba is betekintést nyerhettek. A bemutató videókat, zongorajátékot és egy görög táncot is magában foglalt, valamint Polixeni segítségével az érdeklődők pár görög szót is elsajátíthattak.