Felújítási munkálatok miatt 2023 és 2027 között bezár a párizsi Pompidou Központ – jelentette be Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter.

„Két javaslat volt az asztalon. Az egyik szerint a felújítás alatt a központ nyitva maradt volna, a másik szerint teljesen bezár. Ez utóbbit választottam, mert így rövidebb ideig tart, és egy kicsit olcsóbb a felújítás” – mondta a tárcavezető a Le Figaro napilapnak.

Az 1977-ben felavatott párizsi Pompidou Központ őrzi a világ második legnagyobb, 120 ezer műalkotásból álló kortárs művészeti gyűjteményét a modern művészet New York-i múzeuma (MoMA) után. Az intézmény teljes körű felújítás után 2027-ben, fennállásának ötvenedik évfordulóján nyílik meg újra. A munkálatok 2023 végén kezdődnek és 2026 végéig tartanak, a megnyitó 2027 elején lesz. A felújítás elengedhetetlenné vált a hatalmas épület korróziója miatt, amely a jelentős kortárs gyűjteményen kívül hatalmas kiállítóterekkel és egy óriási könyvtárral is rendelkezik. A munkálatok négy éve során az egész épületet azbesztmentesítik, és az érvényes biztonsági, technikai és energetikai normáknak megfelelően újítják fel, az akadálymentesítési kötelezettségeknek eleget téve pedig a fogyatékkal élők számára is látogathatóvá teszik – jelezte az intézmény. A Renzo Piano, Richard Rogers és Gian­franco Franchini tervei alapján épült múzeumban még soha nem volt ekkora léptékű felújítás.