A decemberi karácsonyi vásárban pillantottam meg egy kis fabódé asztalán néhány színes, de különleges játékot, süteményformákat és egy betlehemes játék összes kellékét, figuráit. Az érdeklődőknek egy fiatal hölgy magyarázott lelkesen gyártásról és különleges, újrahasznosított anyagokról. Mihálcz Szende, a WiEB Toys egyik társtulajdonosa állt a pult mögött, aki ma úgy emlékszik vissza: bár gyorsan kellett előkészülniük, a karácsonyi vásár jelentette számukra a legjobb élményt és visszajelzést a vásárlóktól, különösen célközönségüktől, a gyermekektől.

A két hölgy nyolc éve Finnországban ismerkedett meg, ahol egy nemzetközi ifjúsági képzésen önkéntesként vettek részt, s mint felidézték, már akkor közösek voltak a meglátásaik, ötleteik, nagyon sokat beszélgettek, végül pedig barátok is lettek. Hazatérve is kapcsolatban maradtak, közben mindketten egyetemet végeztek. Egy beszélgetésük során vetődött fel, mindketten hiányolják az itthon készült interaktív játékokat, s hogy – sok más termékhez hasonlóan – rengeteg gyermekjáték Kínából származik. Így merült fel az ötlet, hogy készíthetnének valami olyat, amivel nem csak játszani, de tanulni is lehet. Kinga ekkor a brassói Transilvania Egyetem gépészmérnöki szakának hallgatója volt, nem állt tehát távol tőle a tervezés, a gyártás, Szende pedig környezetmérnöki szakon végzett, így jött az ötlet, hogy olyasmit állítsanak elő az elérhető technológiák révén, ami környezetbarát is. Időközben ismerőseik, családjaik körében is születtek gyerekek, akiknek különféle alkalmakra ajándékozni kellett, ez erősítette bennük az elhatározást a játékgyártásra. Terveik megvalósítására első alkalommal 2016-ban pályáztak a Bethlen Gábor Alapnál, akkor nem jártak szerencsével. „Nem volt kellő tapasztalat a hátunk mögött” – hangzott el a pályázat kudarca kapcsán.

Álomtól a megvalósításig

– Igazából a sikert 2018 decembere hozta, akkor nyert a pályázatunk a StarUp Plus programban és közösen céget alapítottunk. Közös álmunk három évig várt a megvalósításra, de nem adtuk fel, kerestük a lehetőséget, az utat, mert meg­győződésünk volt, hogy van jövője annak, amit tervezünk, a háromdimenziós nyomtatásnak – elevenítette fel Szende.

2019 első felében egy mentorprogram révén készültek fel a vállalkozás indítására, júniusban bejegyezték a céget, a hónap végén pedig aláírták a szerződést a 174 ezer lejnek megfelelő euró vissza nem térítendő támogatásról. Induláskor ketten voltak, jelenleg hárman dolgoznak a vállalkozásnál. A gyártáshoz szükséges gépeket egy helyi cég partnerségével szerezték be, két háromdimenziós nyomtatót vásároltak, novemberben pedig megkezdődött a munka.

Mindig a természetből inspirálódnak, első termékük így egy mechanikusan önmeghajtó katicabogár volt, amelyet ha a kicsik lenyomtak, kerekein elgurult. Ebből a játékból mindössze 37-et készítettek. „Akinek tulajdonában van egy is, szerencsésnek mondhatja magát” – jegyezték meg nevetve a hölgyek. A következő játékkal már „szintet léptek”: a katicába feltölthető akkumulátor került, így egy csip és szenzorok segítségével végig tud haladni az eléje rajzolt pályán. Szende megjegyzi, minden tekintetben arra törekszenek, hogy a termékek tartósak és teljes mértékben újrahasznosíthatóak legyenek, ezért esett a választásuk elem helyett akkumulátorra. Ami a játékok alapanyagát illeti, ez 40 százalékban fűrészpor, ezt keverik, olvasztják természetes alapanyagú műanyag masszába. Legalább 15-fajta alapanyagot teszteltek, míg végül kiválasztották a beszállítót, egy holland céget, amelynek sokéves tapasztalata van e téren. Mivel gyermekeknek szánt termékről van szó, szerettek volna meggyőződni arról, hogy bevizsgált, minőségi és nem ártalmas alapanyagból dolgoznak.

Első vásárlóik ismerősök, barátok voltak, később pedig egy céggel is szerződtek az értékesítés érdekében. Közben hozzánk is begyűrűzött a járvány, így az együttműködés megszakadt, és online értékesítésre tértek át, webshopokkal próbálkoztak. Kinga elismerte, még mindig kihívást jelent számukra az online eladás, bár számtalan felkészítőn vettek részt és szakértőkkel is konzultáltak, mégis úgy érzik, a személyes értékesítés fontosabb. Ezért is vállalták be a karácsonyi vásárt 2020 decemberében, ahol rengeteg jó visszajelzéssel szembesültek, ami megerősítette bennük: igény van arra, amit gyártanak.

– Nagyon vártuk azt a lehetőséget, hogy végre személyesen is bemutatkozhassunk, hiszen új, ismeretlen termékről és technológiáról volt szó, fontosnak tartottuk, hogy a vásárlóink lássák, kézbe vegyék a játékokat, sőt, kérdezzenek, mi pedig válaszolhassunk – nyomatékosította Kinga.

Új technológia, számtalan lehetőség

A WiEB Toys termékei háromdimenziós nyomtatással készülnek. A technológia az anyag megolvasztásának elvén működik, mely szál formájában kerül a gépbe. A szál tekercseken helyezkedik el, ahonnan a nyomtató fokozatosan tekeri le az anyagot, s egy forró fej segítségével vékony szálakat „nyomtat”, külön megrajzolva minden réteget a beprogramozott 3D-S modell alapján. Alapvetően egyszerű elven működő technológia, mely most már bárki számára elérhető és akár otthon is használható.

A kis vállalkozás több mint hatvanféle játékot gyártott eddig, a koronavírus megjelenése azonban részben átírta tevékenységüket. A világhálón követték, miként és merre mozdult a hozzájuk hasonló vállalkozások közössége válaszként az új helyzetre, és viszonylag gyorsan megtalálták a módját annak, hogy ők is segítsenek. Helyi partnert kerestek és találtak a Salvatore Egyesületben, és nekiláttak 3D-s nyomtatóikkal fejre erősíthető plexi védőmaszkokat gyártani. Mai napig sokan még mindig ezzel a tevékenységgel kötik össze őket – mondja Kinga, ám szeretnék, ha a közösség a játékokkal, különleges, személyes ajándékötletekkel azonosítaná cégüket. Utóbbiak kapcsán mutatják meg azt a felnőtteket célzó különleges kis dobozt, ami tulajdonképpen egy labirintus, melybe kis ajándék, egy üzenet, esetleg pénzösszeg rejthető, melyhez csak akkor jut hozzá a megajándékozott, ha sikerül addig-addig forgatni, mozgatni, amíg kinyílik.

A WiEB Toys játékok közös ötletelés alapján születnek meg, a nyomtatáshoz szükséges modellekhez online könyvtárakból inspirálódnak, ez pedig lényegesen meggyorsítja a munkát, de van olyan egyedi darabjuk is, melynek modelljét saját rajzuk képezi – mesélik a hölgyek. A napi feladatokon osztoznak, úgy érzik, kiegészítik egymást és jól tudnak együtt dolgozni. Bár a vírus okozta helyzet bizonyos értelemben korlátozta a vállalkozások fejlődési lehetőségeit, Kinga és Szende úgy érzik, a kezdeti nehézségek ellenére mégis jó úton járnak, sőt, nem riadtak vissza attól sem, hogy újabb befektetést eszközöljenek. Az előző hónapokban sikerült meggyőzniük egy bankot arról, hogy megbízhatók, így megkapták a friss vállalkozásokat célzó kedvezményes kölcsönt, melyből 25 háromdimenziós nyomtatót vásároltak, így most már 28 gép szolgálja a gyártást. Ismereteik szerint Székelyföldön hasonló nagyságú 3D-s nyomtatóparkkal más vállalkozás nem rendelkezik.

– Egyelőre a méret korlátoz bennünket, de gyakorlatilag bármit tudunk gyártani – mondja Kinga, miközben Szende egy hajlékony anyagból készült karkötőt mutat, melyet egy klinika rendelt tőlük azok számára, akik már megkapták a koronavírus elleni oltást. Úgy érzik, ez a megrendelés is megerősíti azt, hogy érdemes energiát fordítani a befektetésre, bővítésre, hiszen a mostani felszereltséggel változatosabb, nagyobb volumenű felkéréseknek is eleget tudnak tenni. Mivel a téli ünnepeket megelőző időszakban sokan ellátogattak a műhelybe, felvetődött, hogy lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek munkájukba, megismerjék a gyártás alapját szolgáló technológiát. Azt tervezik, előzetes bejelentkezés alapján fogadnának kis csoportokat, eddig egy osztálynyi jelentkező gyűlt össze – újságolták örömmel.

Áldozat nélkül nem megy

Virtuális találkozónk végén arról faggatom Szendét és Kingát, miért érdemes vállalkozni, mit üzennek azoknak, akik hasonló jövőt terveznek. Bízzanak önmagukban, éljék meg álmaikat, mert kár azon rágódni később, hogy meg sem próbálták, hogy esetleg sikerült volna valamit megvalósítani – tanácsolta Szende. Elismerte, szembesültek ugyan nehézségekkel, ám úgy véli, ez még nem ok arra, hogy lemondjunk egy-egy merész tervről.

Kinga határozottan állítja, áldozatok nélkül nem lehet vállalkozni, a kérdés pedig, hogy ezt bevállaljuk-e. Úgy véli, amíg megtanuljuk, kialakítjuk a cégen belül a folyamatokat, belerázódunk a mindennapi dolgokba, letisztázzuk, kinek mi a feladata, tanulságos utat járunk be. Ezért fontos az elszántság, a kitartás. Álláspontja szerint egy vállalkozásnak munkahelyeket is kell teremtenie, illetve bővülni, piacokat, terepet hódítani, ám „ezt nem lehet kanapén ülve csinálni”, csak áldozatvállalással, pénz és idő ráfordításával.

„Hogy miért csináljuk? A szabadság­érzetért, azért, hogy a magunk ötleteit megvalósíthassuk úgy, hogy abba nem szól bele más. Ez hajtja szerintem a vállalkozókat” – összegzett.