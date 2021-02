Folytatódnak a gazdafórumok

Hosszas kényszerszünet után folytatódnak a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) által szervezett szakmai gazdafórumok. „Fókuszban továbbra is a biogazdálkodás áll, hiszen célunk, hogy minél többen csatlakozzanak a Bio Székelyföld programhoz” – tudtuk meg a szervezet honlapján megjelent közleményből.

A falugazdászok a talajelemzésben is segítenek

Háromszéken legközelebb csütörtökön szerveznek előadásokat a megye falugazdászai, elsősorban a biotermelésre való átállás és a mezőgazdasági támogatások témakörében. A fórumokon jelen lesz a gyergyóremetei tejgyár képviselője, aki a bio minősítésű tejpor gyártásáról, a biotejigényről tájékoztatja a jelenlévőket.

A február 4-i fórumok helyszínei: Torja (10 óra), Mikóújfalu (13 óra, az eseményt korábban Bodokra tervezték, fűtési gondok miatt azonban helyszínt kellett változtatni), Uzon (15.30 óra), Barót (19 óra), a rendezvényeket minden településen a kultúrotthonokban tartják.

A magyar agrártárca támogatásával működő SZGE falugazdászai további szakmai előadásokat is terveznek Háromszéken. A témakör változatos, kukoricavetőmag-bemutató, műtrágyák összetételének, hatásának, felhasználási lehetőségeinek ismertetése, borjak, bárányok takarmányozása szerepel a programban. Lehetőség lesz farmlátogatásra is, az érdeklődők húsjuhfarm működését, a húsjuhok specifikus tenyésztési követelményeit, az értékesítési lehetőségeket ismerhetik meg. Lehetőség van tejelőjuhfarm látogatására is, itt érdekességként kiemelhetőek az emberi munkaerőt pótló lehetőségek: az automatizált etetés, a gépi fejés, a korán elválasztott bárányok automata szoptatási rendszerrel való nevelése, továbbá a juhok mesterséges megtermékenyítése. A húsmarhatenyésztők számára találkozók szervezhetők a saját vágópontot, hússzéket működtető Bo-Cov-Meat Szövetkezettel.

A falugazdászok továbbra is szerepet vállalnak a talajelemzésben. Segítenek a mintagyűjtésben, a minták eljuttatásában az illyefalvi LAM Alapítványhoz, az eredményeknek a gazdák számára való kiértékelésében. A mintákat a LAM laborjában elemzik, az eredményből megismerhető a talaj szerkezete, a N-, P-, K-tartalma, valamint a talaj kémhatása. A szakmai tanácsadás más területekre is kiterjedhet, ha a gazdák igénylik az említett témák előadását, vagy más ügyben kérnek felvilágosítást, a 0756 726 285-ös telefonszámon jelentkezhetnek, vagy üzenetet írhatnak az Agrár Háromszék Fecebook-oldalra.