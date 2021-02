Újabb áldozata van a kórháztűznek

Elhunyt még egy beteg azok közül, akiket a bukaresti Matei Balş járványkórház tűzvész által érintett épületében kezeltek. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egy 87 éves férfiről van szó, akinek a koronavírus-fertőzés mellett több más betegsége is volt. A férfit eredetileg az épület egyik felső emeletén kezelték, majd a pénteki tűzeset miatt átköltöztették ugyanazon intézmény egy más osztályára.

Az ügyészekből, rendőrökből és a petrozsényi bányabiztonsági intézet szakembereiből álló csoport hétfőn folytatta a helyszíni vizsgálatokat a Matei Balş intézetnél, ahol tűz ütött ki péntek hajnalban, amelyben több páciens életét vesztette. Ezzel párhuzamosan a rendőrségi kihallgatások is folytatódnak, egészségügyi alkalmazottakat és az áldozatok rokonait is kihallgatják. Két holttest azonosítása még folyamatban van a törvényszéki orvostani intézetben. Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított in rem vizsgálatot az ügyben.

A Matei Balş intézetben péntek reggel 5 órakor ütött ki tűz a koronavírusos betegeket kezelő osztályon, öt személy a helyszínen meghalt. A többi pácienst átszállították a kórház más osztályaira vagy más bukaresti kórházakba. Szombaton meghalt az Egyetemi Kórházba átszállított egyik beteg, egy 70 éves férfi. Vasárnap elhunyt egy 67 éves nő, akit a tűz által érintett épület egyik felső emeletén kezeltek, majd a tűzeset után átszállították ugyanazon egészségügyi intézmény intenzív osztályára.