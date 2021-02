Korábbi terveihez képest kilencmillió adaggal többet szállít az Európai Uniónak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett oltóanyagából az AstraZeneca az első negyedévben – jelentette be vasárnap este Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az AstraZeneca után a BioNTech is az Európai Uniónak szállított oltóanyag-mennyiség növelésére készül, a német biotechnológiai cég tegnapi bejelentése szerint a második negyedévben akár 75 millióval is több adag érkezhet a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) ellen kifejlesztett vakcinájukból.