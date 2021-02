A szerdai soros ülés után alig egy nappal rendkívüli ülésre ült össze Barót képviselő-testülete. A tanácstagok egyetértettek Bendedek-Huszár János polgármester azon javaslatával, hogy a város víz- és szennyvízhálózatának bővítése érdekében kérjenek költségvetés-kiegészítést. Amennyiben a fejlesztési minisztérium rábólint, közel kilencmillió lejből a falvakat is szennyvízhálózattal láthatják el.

A polgármester az ülés elején néhány mondatban kitért Barót legnagyobb beruházásnak történetére: a munka 2007-ben vette kezdetét, a költségeket kezdetben környezetvédelmi hivatal fedezte, a beruházás 2013-tól a Helyi Fejlesztési Program keretében folytatódott.

A fejlesztési minisztérium a hónap elején körlevélben tudatta, lehetőség van arra, hogy az önkormányzatok a be nem fejezett beruházásokra költségvetés-kiegészítést kérjenek. A hivatal felvette a kapcsolatot a szaktárca Kovászna megyével foglalkozó tisztségviselőivel, és tisztázták, hogy a kivitelezővel, a Termoconforttal kötött szerződésből a tisztítóállomás modernizálása van még hátra. Kezdetekkor a szennyvíz tisztítására csak kétlépcsős megoldást – fizikait és biológiait – vettek számításba, ám az Európai Unióba való belépésünket követően a jogharmonizáció miatt egy harmadikat, a kémiai tisztítást is be kellett iktatniuk; a vízügytől erre újabb jóváhagyást kellett kérniük. A tervmódosítás 2009-ben elkészült, de nem ültették gyakorlatba. A munkálatok költsége 1,074 millió lej.

A városi elöljáró úgy vélte, jó alkalom lenne, hogy Miklósváron, Köpecen, Bibarcfalván és Bodosban is – ahol a vízhálózat kiépítése a megyei tanács által felügyelt POIM-os projekten keresztül fog megvalósulni – kiépítenék a szennyvízhálózatot. „Tehát kérjük, hogy a szennyvízhálózatot bővíthessük ki végig a Kossuth utcán, a város felső végéig, onnan Bibarcfalváig egy nyomócsővel, aztán Bibarcfalván hosszan, a főút alatt vezetnénk. Ugyanakkor Bacon község szennyvízét is be tudnánk kötni hálózatunkba Bibarcfalva felső végében, hiszen annak az alsó kibocsátó csöve a bodosi bányahídig le van már hozva – mondotta a polgármester, majd hozzátette: a projekt 2016-ban jóváhagyott összértéke így 19,6 millió lejről 28,3 millió lejre nőne, az önrész pedig 404 ezer lej lenne.

Lázár-Kiss Barna András felvetésére Benedek-Huszár János az önrészből fedezett költségekre tért ki, majd Pál-Szilágyi Zoltánnak válaszolt. Az RMDSZ-es frakcióvezető kérdésére, mely szerint azzal, ha többet kérnek, mint ami a megkezdett munka befejezéséhez szükséges, nem veszélyeztetik-e az eredeti tervekre elérhető kiegészítést, a polgármester azt felelte, több alkalommal is beszélt a minisztérium Kovászna megyéért felelős tisztviselőivel, akik arról biztosították, kérhetnek, mert ha az a követelményeiknek megfelel, jóvá is hagyják.