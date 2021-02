Arafat sem román, hanem palesztin, aki 16 éves korában jött ide, és egész jól megtanult románul. Azt is közölték, hogy a gyengébben kedvéért az információkat a román mellett angolul is közlik. Nem jó piszkálni a magyar nyelv használatának hiányát, de a román nyelvét annál inkább, ahogy az Székelyudvarhelyen is megtörtént volt a Kauflandnál, ahol munkaidőn kívül nem szolgáltak ki egy kuncsaftot, mert az (illető szerint) románul kérte a miccset. Vagy mikor egy nyelv- és honvédő lefényképezett egy autót, amelyiknek egyik oldalán az a felirat állt, hogy Helyi Rendőrség. A másik oldalán ugyanaz állott románul, csak azt az illető elfelejtette lencsevégre kapni.

Bizony románok milliói élnek Olaszországban, Spanyolhonban, Angliában, Francia- vagy Németországban és bezzeg nem követelnek sehol román feliratokat (urambocsá!, autonómiát!). Sőt oda jutottunk, hogy már azt akarjuk elérni, hogy egyáltalán ne jelenjenek meg más országokban román feliratok. Most Angliában például áll a bál, mert a londoni Luton repülőtéren megjelent egy kétnyelvű (román és roma) hirdetés (vagy hirdetmény), amelyen az állt, hogy a Romániába utazóknak negatív COVID-tesztet kell bemutatniuk, ami az oda érkezés előtt legalább 48 órával készült. Minő blamázs, inkább vírusról se halljanak, minthogy rájuk süssék egy világnyelv fővárosában, hogy cigány nyelven is értenek és fogadnak életbevágóan fontos eligazítást. A hűvös fejű angolok tanulhatnának legalább vészhelyzetben jó modort Romániától, s legközelebb tájékoztatásaikat nem szaporítják még egy nációéval, kiírják közleményüket angolul, s ha már úgy hozzászoktak egykori gyarmataikon az eligazító és fegyelmező kétnyelvűséghez, akkor még egy világnyelven is – angolul. Amúgy román módi szerint... Elvégre legtöbben, akik Romániába utaznak Angliából, azok ott élnek, és akkor amúgy is kötelesek az államnyelvet, az angolt ismerni. A hatalmas felháborodást mégiscsak az okozhatta, hogy a román hirdetmény alatt szerepelt a roma kiírás is, mert az interneten olyan típusú rasszista kommentek folynak, miszerint: „Hát nem látják, hogy már hivatalos szinten is cigányokként tartanak számon minket?” stb. A külügyminisztérium lépett is az ügyben, amire a Luton Repülőtér szóvivője magyarázkodni volt kénytelen, mondván, hogy az utasok közül többen cigány nyelven beszélnek, ezért írták úgy is ki a közlendőt. Ha spanyolul beszéltek volna, akkor spanyolul, ha Magyarországra mentek volna, akkor arra a pannóra tettük volna”.

Egyszer s mindenkorra be kellene szüntetni a román feliratok kiírását Angliában, sőt, egész Európában. Bő két hónappal ezelőtt szintén Nagy-Britanniában egy Tesco áruházlánc egyik üzletének kirakatában olyan figyelmeztető „reklám” jelent meg, amelyiken azt írták ékes román nyelven: „Figyelmeztetés az üzleti tolvajoknak! A rajtakapott szarkák ellen bűnvádi eljárás indul. Ebben a zónában civil ruhás rendőrtisztek tevékenykednek!”

Ez ellen is tiltakozott külügyminisztériumunk, mert az ilyen feliratok rossz fényt vetnek büszke népünkre. Reméljük az angolok tanulnak az esetekből, és nem borzolják tovább a kedélyeket ilyesfajta feliratokkal. Még jó, hogy nem tesznek ki táblákat a templomokhoz, hogy: Horgászni tilos!, miután egy 55 éves hazánkfia templomi perselyekben pénzt halászott. Egy horog és egy zsinór segítségével öt különböző helyen. Nem fogott ki nagy pénzeket, mert csak olyan 5–15 eurónyi összegek akadtak horgára.

De nem lenne jó a szupermarketekre sem olyan román nyelvű felszólításokat kifüggeszteni, hogy: Porszívózni tilos! Most került bíróság elé egy 30 éves honpolgárunk, mert feltörte egy szupermarket széfjét Németországban egy társával. Egy játék pisztollyal megfenyegették a kasszást, és egy másik alkalmazott közreműködésével eljutottak a széfhez. Aztán egy otthonról hozott porszívóval kiszívták belőle a pénzt, 60 ezer eurót. Sajnos egyikük ott felejtette a szemüvegét, így könnyen elkapták. A pénz eltakarításáért a bírák alapfokon négy és fél év letöltendőre ítélték.

Legjobb lesz, ha a magyarok sem követelnek magyar feliratokat és azt, hogy anyanyelvükön kommunikáljanak velük, mert azzal rossz fényt vethetnek saját magukra, azt bizonyítván, hogy nem képesek megtanulni az állam nyelvét vagy nem akarnak románul beszélni.