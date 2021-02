A parkolási díjak esetében a döntés értelmében február elsejétől az eddig megszokott egy, illetve 24 órás tarifa mellett félórás, valamint két órára szóló parkolócédulát is lehet váltani. Előbbi ára 1,8 lej körül alakul, a kétórás 6,3 lej lesz. A döntés az sms-ben történő fizetésre vonatozik. A testületi ülésen két, a Tega köztisztasági vállalatot érintő határozatot is hoztak. Egyrészt rábólintottak, hogy a vállalat 2021 során ne emelje a lakossági hulladékelszállítási díjakat, a jogi személyeknél pedig tízszázalékos növelést vezessen be. Ezekről lapunkban már beszámoltunk. Jóváhagyták azt a társulási szerződést is, amely értelmében a Tega Rt. minden hónap első hétvégéjén megszervezi Sepsiszentgyörgyön a helyi termelők és kézművesek vásárát, valamint a tavaszi virágkiállítást és vásárt.

Az önkormányzat alárendelt intézményei közül a Zathureczky Berta Öregotthon szervezeti és működési szabályzatának módosítására bólintottak rá. A legfontosabb változás a bentlakók után fizetendő, ellátásukat fedező díjakra vonatkozik. A döntés értelmében az ágyban fekvő, állandó ápolásra szorulók esetében 2777 lejről 3159 lejre, a részlegesen felügyeletre szorulók esetében 2899 lejről 3337 lejre, míg az úgynevezett respiro szolgáltatás esetében, 88 lejről 100 lejre növekszik a díj. Utóbbi esetében napi összegről van szó, a másik kettő havonta törlesztendő.

Elfogadták továbbá a kereskedelmi tevékenységeket szabályzó határozat módosítását. Ezáltal a járvány sújtotta kis és közepes vállalkozásoknak szándékoznak segítséget nyújtani. Az új rendelkezések szerint az 500 négyzetméternél kisebb felületen tevékenykedő egységeknél a működési engedélyt meghatározatlan időre állítják ki, és nem kell minden évben láttamoztatni azt. Az 500 négyzetméternél nagyobb felületen tevékenykedők esetében 10 évre szól az engedély, és évente láttamoztatni kell. Marad továbbá az az általános feltétel, hogy ne legyen tartozásuk a várossal szemben. A Gyere Haza programhoz kötődik az a szintén pénteken hozott döntés, mely értelmében a Borvíz utca közelében lévő önkormányzati tulajdonú telkeket kisebb parcellákra osztják, és ezeket a program kedvezményezettjei kibérelhetik.