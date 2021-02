Megnyitnak hétfőn az iskolák és óvodák

Február 8-ától elkezdődik az iskolákban a fizikai jelenléttel zajló oktatás – jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő. A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában leszögezte, a kérdésben egyöntetű döntés született, így hétfőtől a gyerekek többsége mehet iskolába.

Az elnök kedd délután megbeszélést folytatott Florin Cîţu miniszterelnökkel, Sorin Cîmpeanu oktatási miniszterrel, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetőjével, Raed Arafattal, valamint a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ igazgatójával, Adriana Pistollal.

Iohannis ismertette, az egyes települések fertőzöttségi rátájától függően négy forgatókönyv szerint nyitnak újra a tanintézetek. Ahol kevés a beteg és a zöld forgatókönyv érvényesül, minden óvodában és iskolában fizikai jelenléttel zajlik az oktatás mindenki számára. Sárga forgatókönyv esetén csak az óvodások, az elemi osztályokba járók, valamint a vizsgákra készülő végzős osztályok tanulói, azaz a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek térhetnek vissza az iskolapadba, a többiek számára továbbra is online zajlik az oktatás. Azokon a településeken, amelyeken a vörös forgatókönyv érvényesül, csak az óvodások és az elemisták járhatnak be az iskolába, a többiek online tanulnak tovább. A negyedik forgatókönyv akkor lép hatályba, ha a megbetegedések magas száma miatt vesztegzár alá vonják a települést, ez esetben mindenki számára az online térben folytatódik az oktatás.

„Vannak még részletek, amelyeket tisztázni kell: miként ellenőrzik, hogy beteg-e egy gyerek, mi a teendő ilyen esetekben, hány megbetegedés esetén zár be egy iskola stb. Ezeket a kérdéseket közös rendeletben tisztázza majd az oktatási és az egészségügyi miniszter, a rendeletet ma előkészítik és holnap nyilvánosságra hozzák. Következésképpen: készíthetik a gyerekeket az iskolába!" – nyomatékosította Iohannis.

Az államfő rámutatott, bár az elmúlt időszakban csökkent a megbetegedések, a koronavírussal kórházba kerülők, illetve az intenzív terápiás ellátásra szorulók száma, „még nem szabadultunk meg a járványtól", továbbra is be kell tartani az óvintézkedéseket. Hozzátette, az iskolák újranyitására vonatkozó döntés meghozatalakor számba vették azt is, hogy más országok miként jártak el. „Az európai országok többségében már kinyitottak az iskolák vagy kinyitnak az elkövetkező hetekben. Csak három olyan állam van, amelyben zárva maradnak a tanintézetek" – fogalmazott.