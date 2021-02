Apróhirdetések, gyászjelentők

Színház

A Tamási Áron Színház csütörtökön 19 órától a nagyteremben Pintér Béla A sütemények királynője című darabját játssza Pálffy Tibor rendezésében. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. ♦ A nagy érdeklődésre való tekintettel a nézők kérésére megismételik a Műsor című színházi beszélgetés első részének nagytermi vetítését. Akik lemaradtak a január 18-i vetítésről, megnézhetik ma és 10-én, szerdán 19 órától az eventim.ro honlapon. A link 24 órán keresztül elérhető. ♦ Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabjának következő előadása objektív okok miatt február 7-éről február 18-ára kerül át.

A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. A központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma 11 és 16.30 órától Trollok a világ körül (románul beszélő) és 11.15-től magyarul beszélő, 16.45-től Lassie hazatér (magyarul beszélő), 17 órától Seveled (román felirattal), 19 órától Sajnáljuk, nem találtuk otthon (román felirattal), 19.15-től Hab (angol fel­irattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től és 12.13-tól Ferenc pápa gondolatai a családról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától szentmise Székelyudvarhelyről a szombatfalvi templomból, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ösztöndíj törökországi felsőfokú képzésre

A török oktatási minisztérium megbízásából a Székely Nemzeti Tanács közvetítésével ösztöndíjat hirdetnek azon székelyföldi diákoknak, akik Törökországban szeretnének részt venni alapfokú egyetemi, mesteri vagy doktori (PhD fokozat) képzésben. Az ösztöndíj tartalmazza a törökországi egyetemre való beiratkozási díjat, a szállást, az egészségbiztosítást, a repülőjegyet, az oktatás költségeit, illetve zsebpénzt is. Jelentkezni február 15-ig lehet az szntiroda@gmail.com címen vagy a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt munkanapokon 9–13 óráig.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Szotyorban csütörtökön 8–14 óráig a 7-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes ügyintézés Vargyason

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig a vargyasi kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdé­sekben, és dossziék összeállításában is.

Gyászfeldolgozás

A Diakónia Keresztyén Alapítványnál idén is indulnak gyászfeldolgozó csoportok korlátozott létszámban személyes találkozások keretében, ugyanakkor online formában is lehetőség van a csatlakozásra. A gyászolók sorstárscsoportjába várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban veszítették el szeretetteiket. A sorstársi közösség támogató hatása az egyik legerősebb gyógyító erő. Sokan azt gondolják, egy ilyen találkozó csak felerősíti a gyász fájdalmát, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. De ha valaki csak hallgatni tud fájdalmában vagy zavarában, az sem baj, a csoport ezt is megértéssel fogadja, hiszen mások érzéseinek, gondolatainak megpillantása is segítség lehet. A részvétel díjtalan.

A találkozások helye: Sepsiszentgyörgyön a Gyár utca 41. szám alatt, Baróton a Bányász utca 11. szám alatt, a Vállalkozói Központ, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatának székhelyén. Online csatlakozáshoz szükség lesz internetkapcsolatra és egy kép­ernyős eszközre, a részleteket pontosítják az érdeklődőkkel. A találkozásokat kéthetente tartják másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Az együttléteket Vetró-Bodoni Enikő szociális és mentálhigiénés szakember és Dénes Kinga pszichológus vezeti. Elérhetőségeik: 0731 025 903, 0728 967 211.