Chelsea Mitchell és Taneira Wilson után egy harmadik amerikai idegenlégióssal egészült ki a Kézdivásárhelyi SE játékoskerete, az elmúlt hét folyamán megérkezett Háromszékre a 28. születésnapját március 30-án ünneplő Apolonia Thomas. A csapattól származó információk szerint a 180 cm magas erőcsatár már tavaly november elejétől a kék-fehérek kosárlabdázója, azonban a világjárvány amerikai megszorításai miatt nem tudott időben ideutazni. Az együttes közleménye szerint Thomas rutinos játékos, aki több poszton is bevethető, s miután átesett a kötelező orvosi vizsgákon, már be is kapcsolódott az céhes városbeli alakulat edzéseibe.

Apolonia Thomas a Kentucky állambeli University of Pikeville játékosaként kóstolt bele az amerikai egyetemi kosárlabdázásba: a 2014–2015-ös szezonban tizenkilenc mérkőzésen kapott lehetőséget, összesen 48 pontot és 35 lepattanót jegyzett. Profi karrierje során szülőhazájában olyan csapatoknál játszott, mint a Dallas Diesel (WBCBL/ The Women’s Blue Chip Basketball League) vagy a Baton Rouge Hurricane (WMLBA/Women’s Minor League Basketball Association), s legutóbb a kameruni bajnokságban érdekelt FAP DE Yaoundének játszott. Alakulatával ott volt a FIBA Africa Women’s Champions Cup 2019-es kiírásának egyiptomi döntőjében, ahol hat találkozón lépett pályára. Ezeken átlag 33,5 percet játszott, 11,2 pontot szerzett, 8,8 lepattanót jegyzett és 0,8 gólpasszt osztott ki.

Mint ismeretes, a magyarországi Molnár József irányította Kézdivásárhelyi SE csapata a nyolcadik helyen zárta a 2020–2021-es női kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának őszi idényét. A Lénárt Paula fémjelezte együttes az eddigi tíz meccséből csak hármat tudott megnyerni (115–25 a Nagyváradi Rookies, 59–47 a Konstancai Phoenix és 62–52 az Alexandria ellen), az elvesztett hétből azonban három mérkőzésen is meg tudta szorongatni ellenfelét. Akárcsak a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatának, a KSE-nek is elmaradt az Agronómia Bukaresttel szembeni összecsapása (decemberben a fővárosi klub több játékosa is megfertőződött koronavírussal), ezen mérkőzések pótlásáról a napokban dönt a szakszövetség. (tibodi)