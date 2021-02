A Forma–1-es csapatok közül harmadikként a Mercedes jelentette be 2021-es versenygépe leleplezésének dátumát. Az idei szezonban induló autót március 2-án mutatják be. Modelljük neve az előző évekhez képest némiképp módosulni fog, az idei verziót F1 W12-esként harangozta be a gárda.