A pár órás gyaloglás végén mennyei volt az a krémes és bársonyos habos nedű, s így górcső alá vettem az itthon is kapható üveges változatát. A 330 ml-es kiszerelésű Guinness Draughtot szintén az íreknél palackozzák, így nem lehet panaszunk rá. Azaz lehet, de csak annak, aki már kóstolta a csapolt változatot is. A Dublinban elfogyasztott Guinnesst simán nyolcas fölé értékelném, ám az üveges ser csak jóindulattal kapott 7,5 pontot. Még így is kedveltem! A szolid és elegáns külsővel rendelkező koromfekete Guinness illata határozottan kávés és malátásan édes. Habkoronája dús, krémes és sokáig megmarad a pohárban. Már az első korty után felhúztam a szemöldökömet, hiszen előre vizezettnek tűnt, aztán megérkezett a kávé és a pörkölt maláta zamata. Határozott komlóssága kellemes keserűséget kölcsönöz neki, amit jól kiegészít a háttérben meghúzódó édeskésség. Sajnos, a vizezett érzés nem múlott el egy-két korty után, megmaradt az utolsó hörpintésig, valamiért kissé hígnak tűnt a palackos Guinness. Nem annyira finom, mint csapolt dublini testvére, de úgy gondolom, hogy emiatt az íreknek nincs miért szégyenkezniük.

Adatok: • gyártja: Guinness Ltd. (St. James Gate Brewery) • származási hely: Írország • ára: 6,99 lej • kiszerelése: üveg (330 ml) • alkoholtartalom: 4,2% • szárazanyag-tartalma: 9.87°P • IBU: 34 • összetevők: víz, árpamaláta, pörkölt árpa, komló és nitrogén • színe: koromfekete • típus: stout (fekete sör) • a sör pontszáma: 7,5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Imperial Stout – erős angol ale, amelynek alkoholfoka 6–8% között változik, színe pedig sötét, gyakran fekete. Ezen stoutok legerősebb változataira jellemző a pörkölt íz, alkohol, kávé és keserű csokoládé aromájával vegyítve. Eredetileg a cári Oroszországba szállították.