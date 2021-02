Bővítésre váró rendelők

Bővíteni kell az iskolai orvosi rendelők személyzeti állományát, és növelni kell az erre a célra szánt finanszírozást, amennyiben be akarják vezetni a COVID-19 gyorsteszteket az oktatási intézményekben – mutatott rá a Tanulók Országos Tanácsa.

Az iskolai orvosi rendelőknek nincs elegendő kapacitásuk arra, hogy elvégezzék a minisztérium által kilátásba helyezett teszteléseket, lévén hogy a több mint 18 ezer oktatási intézménynek összesen 4904 egészségügyi alkalmazottja (1302 orvos és 3602 asszisztens) van, és ezek egy részét is áthelyezték ideiglenesen más intézményekbe a megyei közegészségügyi igazgatóságok – szögezi le tegnapi közlemé­nyében a tanulók tanácsa. A szervezet képviselői felhívják a figyelmet arra is, hogy meg kell vizsgálni, hogy az oktatási intézményeknek kiosztott védőmaszkok megfelelnek-e a szabványoknak, figyelembe véve, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság több figyelmeztetést is kiadott a kereskedelemben fellelhető termékekre vonatkozóan. A tanács felkéri ugyanakkor a minisztériumot, hogy készíttessen a megyei tanfelügyelőségekkel helyzetfelmérést az egészségügyi engedéllyel nem rendelkező oktatási intézményekről, és nyújtson támogatást ezeknek az engedély megszerzésében.