Újabb áldozatok

Egyikük egy 70 éves nő, akit a tűz által érintett épületben kezelték, majd a tűzeset után átszállították a Dimitrie Gerota Sürgősségi Kórház intenzív osztályára. A páciens koronavírus-fertőzés miatt került be a kórházba, súlyos tünetekkel. Más betegségekben is szenvedett, súlyos állapotban volt, intubálni kellett és tegnap meghalt. A másik áldozat egy 80 éves páciens, aki a COVID-19 súlyos formája mellett több más betegségben is szenvedett.