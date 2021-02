Sorin Cîmpeanu úgy nyilatkozott, a társadalom jelentős része azt várja el, hogy az érettségiket és a képességfelmérőket idejében tartsák meg, a diákok személyes részvételével, és ne internetes kapcsolaton keresztül. Azonban ha nem igazítanák a vizsgatételeket a nyilvánvaló helyzethez, akkor az azt jelentené, hogy nem vesznek tudomást a tényekről. A miniszter elmondta, a közeljövőben nyilvánosságra hozzák, hogyan igazítják a vizsgatételeket a járványhelyzeti vizsgázáshoz, s már ebben a hónapban közlik a diákokkal, miből kell készülniük a vizsgákra. (Főtér)

ISMÉT VERSENYBE SZÁLL Ludovic Orban a Nemzeti Liberális Párt elnöki tisztségéért. A pártelnök hétfőn úgy nyilatkozott, mivel számos találgatás látott napvilágot a témában, tájékoztatta kollégáit arról, hogy szándékában áll indulni egy újabb elnöki mandátumért az alakulat következő kongresszusán. Ludovic Orban január 26-án azt nyilatkozta, a tervek szerint szeptemberben vagy októberben tartják az alakulat tisztújító kongresszusát. (Agerpres)

BULI JÁRVÁNY IDEJÉN. Az egykori hírhedt konstancai polgármester, Radu Mazăre fia születésnapi bulit szervezett egy helyi lokálban. A 27 éves fiatalember, aki nem marad el őse fényűző életmódjától, arra gondolt, hogy ezúttal mindössze 20–30 jó baráttal ünnepli meg a jeles eseményt, amely nyomán világra érkezett. Ifjabb Radu Mazăre születésnapi partiját azonban „tönkre tették” a konstancai rendőrök, akik összesen 3000 lej bírságot osztottak ki a COVID-járvány megelőzését és leküzdését célzó intézkedések be nem tartása miatt. (Transindex)

AKI MÁSNAK VERMET ÁS... A rendőrségen jelentette a napokban egy suceavai férfi, hogy egy vendéglátó egység éjjel egy órakor is nyitva van, sőt, a helyiségben kliensek is tartózkodnak. A bejelentés nyomán a rendőrök átsétáltak a megyei rendőr-felügyelőség épületével szemközt található egységbe, melynek teraszán több vendéggel is találkoztak, miközben mások bent fogyasztottak. Mivel a vendéglő ajtaja zárva volt, a hatóságok felhívták a bejelentőt, aki elmondta, ő maga is bent tartózkodott az épületben. A rendőrök ötszáz lejre bírságolták, mert 23 óra után, nyilatkozat nélkül tartózkodott közterületen, s ugyanekkora összegű büntetést kaptak a teraszon üldögélők is. A vendéglő tulajdonosát ezerlejes bírsággal sújtották. (Digi24)