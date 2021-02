Következő írásunk

Az orosz Szputnyik V vakcina 91,6 százalékos hatékonyságú védelmet nyújt a beoltottaknak, és a 60 év felettiek esetében is biztonságos – számolt be a The Lancet brit orvosi szaklap a harmadik fázisú klinikai tesztelés után készített tanulmányában.