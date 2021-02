Korai lenne még neveket említeni annak kapcsán, hogy kit jelöl majd az RMDSZ a háromszéki prefektusi tisztségre, és a végső döntést pedig minden megye esetében a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hozza meg – jelentette ki érdeklődésünkre Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője. A háromszéki területi szervezet elnöke, Tamás Sándor is megerősítette, hogy egyelőre nem történt nevesítés.

Antal Árpád szerint a koalíciós partnerekkel folytatott nehéz, de korrekt tárgyalások eredménye, hogy az RMDSZ egy kivétellel minden erdélyi megyében jelölhet prefektust vagy alprefektust (öt kormánybiztost és tíz helyettest, plusz egyet a fővárosban). Antal Árpád kiemelte, a tisztségeken túl fontos, hogy a koalíció vállalta, hogy végre visszahelyezze az alkotmányos jogrendbe a kormánybiztosok jogállását a múlt héten elfogadott sürgősségi kormányrendelettel, mely politikai tisztségnek nyilvánítja a prefektusi minőséget. Mint ismert, a törvény eddig úgy rendelkezett, hogy a prefektusokat és alprefektusokat a kormányzó politikai alakulatok nevezik ki, de az illetők nem lehetnek párttagok, viszont a politikamentesség követelményét általában figyelmen kívül hagyták a hatalomra került pártok.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a prefektusi tisztségekre történő nevesítésekkel mindenképp megvárják, hogy a módosítást tartalmazó rendelet életbe lépjen. Hogy ez pontosan mikor történik meg, azt egyelőre nem tudni, de ez a kiindulópont. A végső SZÁT döntés is mindenképp e dátum után születik majd meg. Ami a háromszéki potenciális jelöltet, jelölteket illeti, Antal Árpád elmondta, hogy három vagy akár négy forgatókönyv is lehetséges, ezt egyelőre „házon belül és kívül” is meg kell még tárgyalni, de biztos abban, hogy mire oda jutnak, a legmegfelelőbb személyt fogják nevesíteni.

Kérdésünkre, hogy hozhat-e bármilyen érdembeli változást, hogy magyar prefektusa lesz Háromszéknek, azt követően, hogy több éven keresztül a román alakulatok nevesítették a kormánybiztosokat, akik közül többen szinte állandó konfliktusban voltak az önkormányzatokkal, Antal Árpád egy korábbi álláspontjukat ismételte meg. Eszerint egy országban szeretnének élni, ahol a jogszabályok egyértelműek, és a kormány helyi képviselői nem tudják jó-, vagy rosszhiszeműen értelmezni azokat. Egy normális országban teljesen mindegy kellene legyen, hogy ki a prefektus, ha a törvények egyértelműek. Románia sajnos 2021-ben még nem tart itt – fogalmazott.