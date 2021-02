Döntöttek arról, hogy este 6 és reggel 8 között a lakónegyedi parkolókban nem parkolhatnak kisbuszok, áruszállító autók, utánfutók, lakókocsik, illetve mezőgazdasági gépek. A határozat 17. pontjában a parkolóhelyre jogosult lakók prioritási listáján változtattak, elsőbbséget adva a fogyatékkal élőknek, továbbá ha marad üres parkolóhely, olyan személyek is licitálhatnak majd, akiknek két autójuk van vagy garázzsal is rendelkeznek, de csakis a helyek függvényében – hangsúlyozta Szilveszter Szabolcs alpolgármester, a határozat kezdeményezője.

A módosítást egyhangú vokssal fogadták el. Szilveszter Szabolcs lapunk érdeklődésére elmondta: a legutóbbi tanácsülésen megszavazott határozattervezethez hasonló már több erdélyi városban életbe is lépett. Kézdivásárhelyen is tenni kellett valamit, hiszen nagyon sok volt a lakossági panasz. A tiltás este 6 és reggel 8 óra között az áruszállító járművekre, valamint a 8+1 személy feletti személyszállító járművekre vonatkozik, ezek nem maradhatnak a lakónegyedekben lévő parkolókban. Egy-egy kisbusz vagy furgon két-három személyautó helyét is elfoglalja, ezért az ott lakóknak nincs ahová parkolniuk.

Rengeteg utánfutó és egyéb szállítóeszköz is található a parkolókban, amiket tulajdonosaik csak szezonálisan használnak. A helyi határozat betartását a helyi rendőrök fogják ellenőrizni, akik a felszólítás után büntetnek is. A tiltás nem lép életbe egyik napról a másikra, két hét kell ahhoz, hogy a prefektúra is jóváhagyja a határozatot, majd egy hónapos átmeneti, türelmi idő következik, és csak utána kezdenek bírságolni.