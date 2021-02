* A Műsor című színházi beszélgetés második részét, a Műsor 2-t február 5-én, pénteken és 16-án, kedden vetítik a nagyteremben 19 órától, online az eventim.ro honlapon február 17-én és 24-én, szerdán 19 órától lehet megtekinteni. * Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabjának következő előadása objektív okok miatt február 7-éről február 18-ára, csütörtökre kerül át.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 6-án, szombaton, 14-én, vasárnap és 21-én, vasárnap a Pam param című produkciót adja elő. Koncepció és koreográfia: Andrea Gavriliu.

A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. A központi jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve előadások előtt egy órával. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Bábszínház

A fák titkos szíve című, afrikai népmese alapján készült báb­előadását Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Stúdióteremben ma és szombaton 11 órától, pénteken 18 órától játssza a Cimborák Bábszínház. Érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban Simó Enikő textilművész kiállítása február 12-ig, Orth István grafikus tárlata február 19-ig tekinthető meg. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Mátyás Réka egyetemi hallgató Házhoz című, a Vigadó Művelődési Ház dísztermében online megnyitott kiállítása a Vigadó Facebook-oldalán tekinthető meg.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a Kovászna a művészetben című kiállítás február 26-ig látogatható.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Gondolatok a színjátszásról – interjú Nagy Kopeczky Kristóffal. 19.45 Elérni egy bizonyos célt – látogatóban Kusztos Vilmosnál. 20.12 A kultúra nem egy álom tárgya, a kultúra a mindennapok megélése – Benedek Huszár Jánossal, Barót város polgármesterével beszélget Hoffmann Edit muzeológus. 21.13 Januári tanácsülés Baróton. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube-csatornán is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 11 órától Trollok a világ körül (románul beszélő) és 16.45-től magyarul beszélő, 11.15-től Lassie hazatér (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18.45-től Szívek királynője (román felirattal), 19 órától Zárójelentés (angol felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Evilági-koncert Eszterért

Kovács Esztert sokan ismerjük. A gondoskodó anyuka, szerető feleség és mosolygós barát súlyos beteg. Családja arra kérte barátait, ismerőseit, hogy imádkozzanak Eszterért. Hitének és erejének köszönhetően elindult a gyógyulás útján, azonban a kórházi kezelése hatalmas pénzösszegbe kerül. Az Evilági együttes a Szemerjai Református Gyülekezettel együttműködve jótékonysági koncertet szervez a szemerjai református templomban vasárnap 11 órától.

Adományozni a helyszínen a perselybe vagy átutalással a következő lejes bankszámlaszámra lehet: IBAN: RO90INGB0000999901795149. A számla tulajdonosa (titular cont): Eszter Kovacs, Bank: INGB CENTRALA, SWIFT-kód: INGBROBU, BIC: INGB. Az összegyűlt adományokat teljességében Eszter felépülésére fordítják.

Hitvilág

ELSŐ CSÜTÖRTÖK. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 17 órától a Fokolár Mozgalom tagjai vezetik a szentségimádási órát. * A Szent József-templomban 18 órától kezdődik a szentmise, az evangéliumi ige felolvasása után a jelenlevők megújítják házassági esküjüket. Elmélkedést tart Kalányos Ottó tisztelendő. A szentségimádás után rózsafüzért imádkoznak a medjugorjei imacsoport tagjaival. Lehetőség van gyónást végezni. * A Szent Benedek-templomban 20 órától kezdődik a szentségimádás és 21 órától szentmisével

ér véget.

Megjelent

A februári Korunk témája az online oktatás. Az iskola nem csupán Ottlik Géza nagy hatású regényében, de a valós, sőt, a virtuális világban is mindig a határon volt és van a jelenben is. Ez a határ nem egyenlő a perifériá­val: a szerkesztők olvasatában a határ egyszerre választ szét és köt össze két területet, ahogy Ottliknál a gyermekkort a felnőtt léttel. A folyóirat legfrissebb száma is egy ilyen határhelyzetet, köztes létet jár körül, különös tekintettel a koronavírus-helyzet okozta oktatási problémákra. A tartalomból: Kálmán Ungvári Kinga: Kihívások és megoldások 21. századi pedagógusoknak, Szűts Zoltán: (Táv)oktatás a koronavírus idején, H. Tomesz Tímea: „Otthonkáció”, avagy a karanténoktatás mémjeinek humora. Humoros alakzatok a karanténmémekben, Constantinovits Milán–Vladár Zsuzsa: Covido, ergo Zoom. Kommunikációs kihívások a valós idejű online oktatásban, Pléh Csaba: A jövő iskolája és a múlt emberei, Komenczi Bertalan: Tanulás és környezete a 21. század elején, Z. Karvalics László: Kognitív inasok a kollektív kaptárban. Tudomány és iskola új szövetsége felé, Kiss Dávid: Irodalomtanítás a digitális fordulat határán, Molnár György: Mit kíván korunk az oktatástól? Oktatástechnológiai-módszertani kihívások és hatásuk az információs társadalmunkra, Lengyelné Molnár Tünde: A szemantikus web hatása a könyvtárak információfeldolgozására.

A Korunk legfrissebb lapszáma kapható a H–Press újság­árudáiban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Szotyorban ma 8–14 óráig a 7-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

HELYI ADÓK ÉS ILLETÉKEK. Sepsiszentgyörgy Közpénzügyi Igazgatóságának (Olt utca 2. szám) ügyfélfogadási programja: ma és kedden 8–18 óráig, szerdán és hétfőn 8–15 óráig, pénteken 8–13 óráig. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke ezentúl a személynyilvántartó osztály Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, a helyi adók és illetékek befizetésére a ghiseul.ro oldal is használható. Érdeklődni a taxeimpozitelocale@sepsi.ro e-mail-címen lehet.