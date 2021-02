Az ötszörös válogatott, Bajnokok Ligája-győztes Hársfalvi Júlia Mosonmagyaróváron kezdte profi pályafutását, majd 2015-től négy éven át a Győri ETO játékosa volt, ezalatt kölcsönben szerepelt Debrecenben és a németországi Metzingenben is. A kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes, 24 éves balszélső jelenleg a Siófok játékosa, távozását kedden jelentette be a klub.

Szöllősi-Zácsik Szandra 2006 és 2017 között – egy év ljubljanai kitérőt leszámítva – a Ferencváros kézilabdázója volt, bajnokságot nyert, kupa- és KEK-győzelmet is ünnepelhetett a zöld-fehérekkel. 2017-ben igazolt Budaörsre, 2019-től pedig az MTK csapatánál szerepelt. A 30 éves válogatott balátlövőt tavaly decemberben beválasztották a dániai női Európa-bajnokság álomcsapatába.

„Meglepetésként ért a Fradi megkeresése, és szinte el se tudom mondani, hogy mit éreztem. Két célt tűztem ki magam elé az elmúlt években: az egyik, amiről többször is beszéltem nyilvánosan, hogy újra válogatott legyek, a másik pedig az volt, hogy visszakerüljek a Fradiba. Utóbbiról sosem nyilatkoztam, de titkon bíztam benne. A második gyermekem születése óta sok minden megváltozott bennem, lelkileg most vagyok a legerősebb, sokkal pozitívabb vagyok, mint előtte, és olyan dolgokat is meg tudok valósítani, amiket eddig soha” – olvasható Szöllősi-Zácsik Szandra nyilatkozata a klub hivatalos oldalán.

A tapasztalt játékos hozzátette, benne első perctől kezdve megvolt a döntés az átigazolásról, de átbeszélte a családjával és a menedzserével is, mielőtt rábólintott. Úgy véli, számára ez az utolsó lehetőség, már nem huszonéves, nem szerette volna elszalasztani ezt a lehetőséget, nagyon várja már. Megvannak az új céljai, szeretne végre négyes döntőben játszani, a lehetőség adva lesz, már csak meg kell tenniük érte mindent, hogy megvalósuljon.