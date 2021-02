Az IIHF azt is közölte, hogy Dánia (Herning) és Szlovákia (Pozsony) hajlandó lett volna lebonyolítani az eseményt Minszk kiesését követően, de a világszövetség a koronavírus-járvány miatt úgy látta jónak, ha a 16 részt vevő csapat elkerüli az utazásokat, és ugyanabban a városban játszik május 21. és június 6. között. A vb fő helyszíne így a 10 200 férőhelyes Arena Riga lesz, itt rendezik meg az egyik csoport küzdelmeit, két negyeddöntőt, két elődöntőt, a bronzmérkőzést és a döntőt is. A másik helyszín a 6000 férőhelyes Olimpiai Sportközpont, ez ad otthont a másik csoportnak, illetve két negyeddöntőnek. A két csarnok egymástól 150 méterre fekszik.

Az edzések a Daugava Csarnokban lesznek – itt két pálya is található –, ezek 10 perce esnek a két versenyarénától. Mind a 16 csapatot egy szállodában helyezik el. Amennyiben a Covid-helyzet javul a vb idejére, nézők is bemehetnek a mérkőzésekre, s az IIHF a helyi szervezőbizottsággal együtt készen áll arra, hogy – a lett kormány jóváhagyása esetén – három napon belül megkezdi a jegyértékesítést.

Az IIHF január 18-án azok után vette el a rendezés jogát Minszktől, hogy a szövetség vezetőtestülete, a tanács független szakértőkkel kiegészülve teljes körűen átvizsgálta a fehérorosz helyzetet mind politikai, mind a koronavírus-járvány szempontjából. Ezek alapján nem látták elfogadhatónak a vb összes résztvevőjének biztonságát.

Mint ismeretes, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő tavaly augusztusi újraválasztása óta a fehérorosz ellenzék folyamatosan tüntet az elnök távozását és új választások kiírását követelve. Számos nemzetközi szervezet és ország, így a társrendező Lettország is arra szólította fel az IIHF-et, hogy vigye el a tornát Minszkből a fehéroroszországi feszült politikai helyzet, az ellenzékiekkel szembeni erőszakos hatósági fellépések és a sorozatos bebörtönzések miatt. Az esemény két jelentős támogatója, a főszponzor Škoda, illetve a Nivea is bejelentette, hogy anyagilag nem támogatja a vb megrendezését, ha Minszkben is lesznek mérkőzések.