Gyulladáscsökkentő és antibiotikus hatását kimutatták, gátolhatja egyes tumorok sejtjeinek növekedését. Angliából van adatunk használatáról vérzéscsillapítóként és fertőtlenítőként. Az általában fogyaszthatatlannak tekintett gombát fiatalon, ínség esetén ették is, s nem csupán nálunk, de például Észak-Amerikában és Ázsiában is (a fagyott gombát Szibériában fejszével szeletelték). Az viszont magyar jellegzetességnek tekinthető, hogy dísztárgyak készítéséhez használják fel: a világon sehol nem találni a székelyföldihez hasonló népi felhasználásra adatot. A bükkfatapló mellett a nyírfatapló a hungarikumnak számító székely (korondi) népi mesterség, a toplászat nyersanyaga.

A nyírfataplót sok más, fán termő taplóhoz hasonlóan hívják egyszerűen tapló(gom­bá)nak, topló(gombá)nak, s persze nyírfataplónak, nyírfatoplónak is. Van azonban sajátos kinézésére utaló népi neve is: fehér toplóu (Sepsiszék).

Nálunk, magyaroknál nyírfataplóval való füstölésről nincs adat, de máshonnan igen, például Angliából. Nyírfa- és bükkfatapló is lehetett az a fagomba, melyet többek közt céltáblaként használtak észak-amerikai indiánok. A nyírfatapló különleges felhasználási módja volt Skóciában, hogy a pajzsot tömték ki vele. A korondi toplászok a nyírfataplót márciuskák készítéséhez használják.

Márciuska szavunkat a romániai magyarság alkotta, honosította meg. A románból kölcsönöztük. A mărţişor román népi neve a március hónapnak, illetve annak a piros-fehér sodort zsinórnak, amely az azonos nevű ajándéktárgyat díszíti. A fehér a telet, a piros a tavaszt jelképezi. Az eredeti mărţişor előbb marcisorként honosodott meg régiónk nyelvében.

Ma mindenekelőtt az apró kis kézműves, háziipari terméket jelöli a márciuska szavunk. A Balkán-félszigeten nem csupán a románok, de a bolgárok is ajándékozzák (főleg a fiúk, férfiak a lányoknak, asszonyoknak) március elsején, a hagyományos mezőgazdasági év első napján, a tavasz egyik ünnepén. A megajándékozott mellére tűzve viseli egy-két napig. A 19. században általában a szülők ajándékozták a gyermekeknek (fiúknak és lányoknak) március elsejének reggelén, napfelkelte előtt. Eleinte kézre kötve hordták, később került a mellre s a nyakra. Úgy hitték, hogy a márciuska viselőit nem égeti meg a nyári nap, egészségesek lesznek, szépek, mint a virágok, kedvesek, gazdagok, szerencsések, a betegség s az igézés elkerüli őket.

A magyarság általában nem vette át a szokást, noha vegyesen lakott vidékeken előfordul, hogy magyar is visel (kap és ad) márciuskát, tükröződik ebben a másik tisztelete, megbecsülése. Nem lényegtelen, hogy a maguk módján a magyarok is hozzájárultak, hozzájárulnak a Baba Dochiához is kapcsolt ünnep kellékeinek előteremtéséhez. Igaz, számukra ez mindenekelőtt kereseti lehetőség.

Zsigmond Győző