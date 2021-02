Gyermekeink

Következő írásunk

400 éve látta meg a napvilágot a későbbi II. Rákóczi György (Sárospatak, 1621. január 30. – Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem, akinek megítélésére rányomta a bélyegét a lengyel hadjárat balsikere, de még inkább az azt követő oszmán hadjárat és annak szörnyű következményei. Országveszejtő fejedelemként, apja árnyékából kitörni képtelen nagyravágyóként láthatjuk őt történeti és szépirodalmi művekben egyaránt. Felvetődik azonban az a kérdés is, hogy vajon egy eleve elrontott vállalkozásra indult-e a fejedelem, vagy akár még reálisnak is tűnhetett a lengyel trón megszerzése. Arról a lengyel trónról van szó, amelyért Báthori István sikeresen szállt versenybe, és amelynek megtartásáért ő maga is oly sok erdélyi katona életét áldozta fel lengyelországi hadjáratai során.