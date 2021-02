Mint mondta, a polgármesterek különleges nyugdíjának eltörlésével is próbálkoznának, mint ahogy az összes többi speciális juttatás felszámolására is törekszenek, ám utóbbiak esetében külön jogszabályokra lesz szükség. A 2016–2020-as időszakban 60 százalékkal nőttek a különleges nyugdíjakra fordított kiadások Romániában olyan körülmények között, hogy a legkisebb fizetések adója az egyik legmagasabb az Európai Unióban – irányította rá a figyelmet Claudiu Năsui gazdasági miniszter. Az RMDSZ is támogatja valamennyi különleges nyugdíj eltörlését – jelentette ki hétfőn Kelemen Hunor. A szövetség elnöke úgy fogalmazott: egyetértenek az összes speciális nyugdíj eltörlésével, és „semmilyen más variánst nem támogatnak”. (Krónika)

MARAD A TÁMOGATÁS. Továbbra is megkapja az egyik szülő fizetése 75 százalékát, amennyiben a hatóságok a járványhelyzet miatt úgy döntenek, hogy egy adott településen online oktatás lesz – jelentette ki kedden Raluca Turcan munkaügyi miniszter. A kormány tavaly októberben döntött úgy, hogy azok a szülők, akiknek online oktatásban lévő kiskorú gyermekük felülvigyázása okán otthon kell maradniuk, fizetésük 75 százalékának megfelelő állami támogatásra jogosultak. (Agerpres)

MAGYAR KORMÁNYMEGBÍZOTT. Tasnádi Szilárd ügyvédet jelöli Kolozs megye prefektusi tisztségébe az RMDSZ – erősítette meg Csoma Botond, a szövetség Kolozs megyei szervezetének elnöke. Csoma „a normalitás jelének” nevezte, hogy magyar prefektusa lesz Kolozs megyének. Az előző két évben a liberális Mircea Abrudean volt a kormánymegbízott, akit most minden valószínűséggel a kormány főtitkárhelyettesévé neveznek ki. (Kolozsvári Rádió/Agerpres)