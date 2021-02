Következő írásunk

Mivel ez év elejétől hatályba lépett az a jogszabály, mely kötelezi a városlakókat a háromirányú hulladékgyűjtésre, azaz az újrahasznosítható anyagok (üveg, fém, papír, műanyag), a szerves anyagok, valamint a vegyes hulladék szétválasztására, a Tega Rt. Barót esetében is új szabályokat vezet be. Az Öko Sepsi Egyesülethez tartozó településeken a hulladék elszállítását végző vállalat közlése szerint márciustól a biológiailag lebomló szemetet is külön hordják el, erre a célra külön tárolókat biztosítanak a lakóknak a Sepsiszentgyörgyön már több éve bevezetett módszer szerint. A nyár folyamán ugyanakkor a vállalat Barót esetében is bevezeti a városi díjszabást.