Mivel ez év elejétől hatályba lépett az a jogszabály, mely kötelezi a városlakókat a háromirányú hulladékgyűjtésre, azaz az újrahasznosítható anyagok (üveg, fém, papír, műanyag), a szerves anyagok, valamint a vegyes hulladék szétválasztására, a Tega Rt. Barót esetében is új szabályokat vezet be. Az Öko Sepsi Egyesülethez tartozó településeken a hulladék elszállítását végző vállalat közlése szerint márciustól a biológiailag lebomló szemetet is külön hordják el, erre a célra külön tárolókat biztosítanak a lakóknak a Sepsiszentgyörgyön már több éve bevezetett módszer szerint. A nyár folyamán ugyanakkor a vállalat Barót esetében is bevezeti a városi díjszabást.

A törvény által előírt kötelezettség csak a városokra vonatkozik, tehát csak Barótot érinti, a közigazgatási szempontból hozzátartozó Bibarcfalvát, Bodost, Köpecet, Miklósvárt és Felsőrákost nem – szögezik le a tájékoztatóban. Máthé László, a vállalat vezetője szerint azt szeretnék, ha március elejétől működne az új rendszer. Ennek feltétele, hogy addig minden háztartásnak legyen lehetősége külön helyre gyűjteni a lebomló hulladékot. A tömbházak esetében ez azt jelenti, hogy új konténerek jelennek majd meg, amelyeket piros címkével látnak el, amelyen szerepel (a többi kukához hasonlóan), hogy milyen típusú hulladék helyezhető el benne.

Az igazgató szerint a sepsiszentgyörgyi tapasztalataik jók, bíznak abban, hogy Baróton is nyitottan fogadják a változásokat. A gyűjtőedények mellé szórólapot is adnak, illetve a munkatársaik is válaszolnak a felmerülő kérdésekre, akár Facebookon is lehet ezeket jelezni.

A vállalat február 15-től kezdi eljuttatni a magánházakhoz a lebomló hulladék gyűjtésére alkalmas 120 literes kukákat, míg a tömbházak lakóinak, akárcsak Sepsiszentgyörgyön, egy kisebb, fedő nélküli műanyagvedret biztosítanak ingyenesen, amiben időszakosan tárolható a romlékony hulladék. A vedrek tartalmát a legközelebbi gyűjtőponton az erre a célra kihelyezett konténerbe üríthetik a lakók. A vedreket február 22-től vehetik át a tömbházakban élők. Mindkét esetben a vállalat márciustól gyűjti be külön a lebomló hulladékot, a magánházaktól ötödikétől kezdődően.

Emlékeztetnek továbbá mindenkit, hogy biológiailag lebomlónak minősül minden növényi hulladék, a száraz virág, zöldségek és gyümölcsök héja, illetve ebbe a csoportba sorolható bármi, ami szerves anyag, beleértve az ételmaradékokat is. Arra kérik a lakosságot, hogy ne dobjanak a lebomló hulladékok közé műanyag zacskókat: ha ilyenben vitték a gyűjtőhöz, akkor ürítés után a zacskót a vegyes szemét közé dobják, a szennyezett műanyag ugyanis már nem újrahasznosítható.

Érkezik a városi díjszabás

Felvetésünkre Máthé László azt is elmondta, hogy a közeljövőben Barót esetében a Tegának át kell térnie a városokra érvényes díjszabásra a jelenlegi helyett. Mint ismert, az erdővidéki városban a szemétdíj a vidéki díjszabásnak megfelelő havi 8 lej volt személyenként, a városi tarifa 10 lej. Az igazgató elmondta, hogy már a múlt év végén jelezte Benedek Huszár János polgármesternek, hogy 2021-ben valamikor ezen a téren is változásra kell számítaniuk. Egyelőre úgy tervezik, hogy megvárják a március-áprilist, hogy milyen eredményeket hoz a biológiailag lebomló hulladék külön történő begyűjtése, majd ezt követően tárgyalnak az önkormányzattal. Máthé László szerint június-júliusnál hamarabb nem tevődik fel a díjemelés, de az biztos, hogy nem marad el, erre egyrészt a törvény is kötelezi a vállalatot, másrészt az alacsonyabb díj miatti veszteséget hosszú távon már nem tudják máshonnan kigazdálkodni. Az illeték növekedése ugyanakkor nem érinti a Baróthoz tartozó falvakat, ott továbbra is 8 lejt kell személyenként havonta fizetni a szolgáltatásért. A helyzet ugyanaz, mint Sepsiszentgyörgyön, ahol a csatolt települések, Kilyén és Szotyor esetében is a vidéki díjszabás érvényes.