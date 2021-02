Külföldről is pályáznak a hallgatói ösztöndíjra

Eddig 34 pályázatot adtak le, zömmel mesterképzésen részt vevő hallgatók, ami minden eddiginél nagyobb szám, de a pénzügyi keret elég bőséges ahhoz, hogy akár mindenki megkapja a támogatást, persze csak abban az esetben, ha kellő pontszámot ér el – közölte Zsigmond József sepsiszentgyörgyi tanácstag. Hét évvel ezelőtt ő kezdeményezte, hogy a végzős egyetemistáknak ösztöndíjat adjon a város, és most úgy látja, egyre komolyabb kutatásokkal jelentkeznek a pályázók. Az idén több a mesterképzős jelentkező, meglepően sok az orvostanhallgató, és bővült a más városokból érkező dolgozatok palettája is. Már nem Kolozsvár az egyeduralkodó, Marosvásárhelyről, Bukarestből, de Magyarországról is küldtek be iratcsomókat: Egerből, Gödöllőről, Budapestről pedig hármat is.

A hallgatói ösztöndíjra olyan végzős egyetemisták pályázhattak, akik vagy sepsiszentgyörgyiek, vagy Sepsiszentgyörgyről írják a diploma­dolgozatukat; aki átmegy a rostán (a pályázatok elbírálása két hétig tart, de végleges eredményt csak a fellebbezések megtárgyalása után hirdetnek), az négy hónapon keresztül havi 300, 500 vagy 1000 lejt kap, attól függően, hogy alapképzést vagy mesterképzést végez, illetve doktorál. A nyertesek konferencián is bemutatják majd a disszertációikat.