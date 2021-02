Összehangolják és támogatják a közösségépítést

A találkozó kapcsán Bancea Gábor református lelkész lapunknak elmondta, évente ismétlődő egyeztetésről van szó, melynek során most az előző, járvány uralta év megpróbáltatásairól, üres templomokról és anyagi nehézségekről egyaránt szó esett. Hangsúlyozta, az önkormányzat odafigyel az egyházközségek problémáira, anyagi támogatást biztosít számukra, hozzájárul beruházásaikhoz, s örömmel vették tudomásul: a városvezetés szorgalmazza, hogy a közösséget erősítő és megtartó egyházi programokat felmérjék és összehangolják, sőt, ezekre pályázási lehetőséget is biztosítanak.

Kovács István unitárius lelkész lapunk megkeresésére elmondta, jólesően tapasztalták, hogy az önkormányzat partnerként tekint a sepsiszentgyörgyi egyházközségekre, s mintegy jó példaként említette, hogy a járvány legnehezebb időszakában együttműködtek, a civil és egyházi segélyszervezetek az önkormányzattal közösen szervezték meg az idősek segítését. Felidézte, a város hozzájárul a gyülekezetek által indított fejlesztésekhez, sok helyen zajlik építkezés – az unitárius egyházközség mellett a szemerjai, belvárosi és vártemplomi református gyülekezeteknél, a Gyár utcai katolikus plébániánál –, de legalább ennyire lényeges, hogy ezúttal a különféle programok támogatásáról, összehangolásáról is szó esett, mert ezek által az egész város közössége fejlődik. Emiatt is fontos, hogy az egyházközségek megismerjék egymás programjait, népszerűsítsék azokat és tanuljanak egymástól, hogy minél sikeresebbek legyenek. A hangsúly a beton helyett az emberekre, a keresztény, nemzeti értékeink megőrzésére tevődött át – fogalmazott.

Az önkormányzat évek óta szoros kapcsolatot ápol a történelmi magyar egyházakkal, mondhatni stratégiai partnerekként kezeli azokat – nyomatékosította lapunknak Antal Árpád polgármester, megjegyezvén, igyekeztek kiszámítható támogatáspolitikát is alkalmazni az előző években, hogy tervezhessenek is hosszú és rövid távon egyaránt. „Nagyon fontosnak tartom az egyházak szerepét szociális és más területeken is, és itt szeretnénk egyrészt összehangolni a munkánkat, felmérni, melyek azok a szociális szolgáltatások, melyeket az önkormányzat meg tud osztani az egyházi és civil szervezetekkel. Lényeges, hogy a különféle szervezetek által elvégzett munkákat keretezzük: egyrészt tudjunk, tudjanak egymásról – ezt szeretnénk kicsit összehangolni –, ugyanakkor az önkormányzat szeretné ezt anyagilag is támogatni, tehát nemcsak az építkezést, hanem a közösségépítést is” – mondta a városvezető. Megjegyezte, bár a tavalyi év nagyon nehéz volt mindannyiuk számára, de sokat tanultak belőle, s úgy véli, éppen azért sikerült számos felmerülő problémát megoldani, mert jól együttműködtek az egyházakkal, civil szervezetekkel.

Antal Árpád emellett szorgalmazza, hogy előtérbe kerüljenek a tabu témák, úgy véli, „sokkal többet kellene beszélni a családon belüli erőszakról, a szenvedélybetegségekről, hogy azokat miként kell kezelni, s bevonni ezek megoldásába az egyházi és civil szervezeteket. Úgy gondolom, ha egy egészséges társadalmat akarunk építeni, akkor ezekre a kérdésekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, s ezt közösen tudjuk megoldani: civil és egyházi szervezetek, önkormányzatok” – szögezte le. Hozzáfűzte, az előző négy évben az önkormányzat évi egymillió lejes keretet biztosított a sepsiszentgyörgyi egyházaknak – ebből az ortodox egyháznak 200 ezer lejt különítettek el – különböző beruházásokra, s a következő négy évben is fenntartják ezt, s emellett további 500 ezer lejes keret is rendelkezésükre áll, melyet kizárólag programokra hívhatnak le.