Az utca hangja

Eddig nem volt gond, de amióta tavaly aszfaltoztak, azóta van, ha ezt nevezik útjavításnak, akkor az elég szomorú. Járnak itt ötventonnás teherautók is, a fal megrepedt kívül is, belül is. Van ugyan egy keskeny járda, de nem fog ki semmit. Lehetett volna odébb is az úttest, mert a túloldalon kétméteres sánc van, de ezek a mai szakemberek úgy látták jónak, hogy a nagyobb autók szinte súrolják a házunkat. Most azért talpalunk, hogy valami védőkerítést tegyenek oda...

B. L., Sepsiszentgyörgy. A minap egy helybeli magánrendelőben szakorvosnál jártam krónikus beteg receptjét kiváltani, és a pénzéhség elképesztő példájával találkoztam. Érkezésemkor a szolgálatos fertőtlenítővel fújta be a kezemet, és távozáskor közölte, hogy ezért huszonöt lejt kell fizetnem. Első hallásra nem hittem, hogy valóban pénzt kér a fertőtlenítésért, hisz az intézményekben, üzletekben bárki ingyen használhatja a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítőszert, de kiderült, jól hallottam. Megáll az ész, hogy egyesek mire vetemednek! Ha a koronavírus-járvány még sokáig tart, akár több száz lejembe is kerülhet a térítésmentes recept, mert havonta kell felíratnom a gyógyszert.

GYÖRGY ÁRON, Sepsiszentgyörgy. Semmi sem új a nap alatt. Vírus vagy bacilus volt, van és lesz. Európa el van pogányosodva, de ez a koronás veszedelem, ez a globális nyavalya megtanított minket sorban állni újra, mint a kommunizmus idején, hogy megkapjuk a kiporciózott élelmiszert. De megtanított arra is, hogy nemcsak én vagyok és a családom, vannak embertársaim a széles társadalomban, akiket tisztelnie, óvnia, segítenie és főleg szeretnie kell annak, aki embernek hiszi magát. A könyvek könyve, a Biblia útmutatást ad ahhoz, hogy emberségesen éljünk, minden körülmények között.