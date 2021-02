A járvány évében is eredményesen tevékenykedtünk

Bár a járványhelyzet rányomta bélyegét a tavalyi évre, a Turul Iroda mégsem tétlenkedett. A folyamatos alkalmazkodásnak és újratervezéseknek, no meg a támogatóknak köszönhetően több tevékenységet is sikeresen megvalósított az egyesület.

Az arculatfrissítés mellett az iroda három fő programjára koncentrált, a Berde Mózsa Körre, a The Duke of Edinburgh’s International Award személyiségfejlesztő programra, valamint a fiatal önkéntesek projektjeire. A Berde Mózsa Kör nyolc településen valósult meg, ahol oktatási és személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak több mint százötven gyereknek drámapedagógia, múzeumpedagógia, fotó és film, valamint népzene témákban. Ugyanakkor az oktatók képzésen is részt vettek Orbán Imola fejlesztő közreműködésével, és egy új gyerekcsoport is alakult Baróton. A The Duke of Edinburgh’s International Award keretében a kovásznai és sepsiszentgyörgyi fiatalok nagy hányada elvégezte a programot lezáró végső túrákat, viszont a további tevékenységek – mint például a díjátadó gála is – a tiltások miatt elmaradtak. Az egyesület önkéntes csapata sem tétlenkedett, megszervezték a Changing View fotó- és rövidfilmverseny-sorozatot, elkészítettek hat podcastet, amelyekben a fia­talok a meghívottakkal beszélgettek egy-egy téma kapcsán, ugyanakkor megszerveztek egy fejlesztő tábort, túráztak a Vargyas-szorosban és a brassói Cenken. Demeter Hunor, az iroda önkéntese félévi, Izlandon végzett önkéntes munka után az év végén tért haza.

A 2021-es év is sok munkát tartogat az egyesület munkatársai és önkéntesei számára. Az iroda támogatást kapott a Norvég Alapból, ahol hét nyertes pályázat közül országos ötödik helyezettként nyerte el eddigi történetének legnagyobb támogatását, melyet a The Duke of Edinburgh’s International Award program és az iroda fejlesztésére fordít, összesen százezer euró értékben. A Nemzeti Tehetségsegítő Program keretében az egyesület két pályázatot nyert, amelynek köszönhetően huszonnégy fiatal fotózás, filmezés és természetismeret témában vesz részt foglalkozásokon. A Berde Mózsa Kör tevékenységei is folytatódnak mind a nyolc településen, ahova a bábszínházat, a kreatív irodalomtanulás módszertanát viszi el az iroda közel százötven gyerek számára, a Román Kulturális Alap támogatásával. Ugyanakkor az év folyamán fiatalokból álló csapat vesz részt egy izlandi mobilitási projektben. Az Erasmus+ program keretében az iroda nyolc ország partnerségével és harminckét ifjúsági segítő részvételével megvalósítja oktatás-fejlesztési projektjét is. Szintén az Erasmus+ keretében az iroda partner egy kétéves stratégiai projektben, amelyben három ország részvételével a fiatalok médiaoktatási módszertanának fejlesztésével foglalkozik.

