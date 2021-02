Miután a Sepsi OSK 22 játékosának lett pozitív a koronavírustesztje az elmúlt időszakban, a keddi, FC Argeș elleni mérkőzést el kellett halasztani, valamint a mai, Jászvásári Poli elleni találkozó lejátszása is kérdéses volt. Végül a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság engedélyezte az összecsapás megrendezését a sepsiszentgyörgyi stadionban. A 20.30-tól kezdődő meccsen visszatér a kispadra Leo Grozavu vezetőedző is, aki koronavírus-fertőzés miatt az elmúlt öt fordulóban nem irányíthatta a háromszéki csapatot.

A sepsiszentgyörgyi csapatból a hétfői szűrést követően mindössze Rachid Bouhenna, Pavol Šafranko, Csiszer Balázs, Branislav Niňaj, Fejér Béla, Eder González és Tamás Nándor teszteredménye lett negatív, azonban a héten hét játékos visszatért a pályára, miután letelt számukra a két hét karantén. Hétfőn Fülöp Loránd, Marius Ștefănescu és Cătălin Golofca állt edzésbe, csütörtökön Bryan Nouvier, Peter Gál-Andrezly és Anass Achahbar, ma pedig Claudiu Petrila csatlakozhat a kerethez. Hadnagy Attila ügyvezető igazgató elmondta, 15 játékos van továbbra is karanténban, közülük hétfőn négyen „szabadulnak”, majd 10-én és 11-én is egy-egy játékos térhet vissza, míg a többiek 15-én léphetnek ismét pályára.

A szintén több sebből vérző, sereghajtó Jászvásári Poli vezetőedzői tisztségét néhány napja Andrei Cristea tölti be. A 36 éves támadó az elmúlt években a moldvai csapat legmeghatározóbb játékosának számított, sőt, a román élvonalban is az egyik legtapasztaltabb labdarúgó volt, 397 mérkőzésen játszott és 126 gólt szerzett az első osztályban. A szezon elejétől Daniel Pancu irányította a moldvai együttest, akit a múlt héten menesztettek, mert nem tudta elmozdítani az együttest az utolsó helyről.

A mai összecsapás a két csapat tizedik egymás elleni bajnoki mérkőzése lesz. Korábban a sepsiszentgyörgyi együttes ötször diadalmaskodott, háromszor osztozkodtak a pontokon, és mindössze egy mérkőzésen – tavaly júliusban – örülhetett a jászvásári gárda. Legutóbb tavaly októberben néztek farkasszemet egymással a csapatok. Az Emil Alexandrescu Stadionban a Sepsi OSK megérdemelt 4–1 arányú győzelmet aratott. Admir Bajrovic, Gabriel Vașvari és Rachid Bouhenna már az első félidőben betalált, majd a szünet után Doru Popadiuc szépített, a végeredményt pedig Manuel de Iriondo öngólja állította be. A Jászvásári Poli legutóbb december 20-án győzött, azóta hat mérkőzésén nem tudott nyerni, 2020-ban egyetlen döntetlent játszott – a Chindia Târgoviște vendégeként –, öt mérkőzést elveszített, idei találkozóin mindössze 4 gólt szerzett és 12 találatot kapott.

„Több mérkőzés óta küszködünk a koronavírus okozta problémával, és emiatt improvizálnunk kell. A héten néhányan edzésbe álltak, viszont a középpályánk ennek ellenére foghíjas. Eltiltás miatt Fofana és Mitrea sem bevethető, ráadásul még pozitívak is. A Jászvásár ellen kénytelenek vagyunk pályára lépni, hiszen a szabályzat szerint csak egy mérkőzést halaszthatunk. Hétfőn a közegészségügyi igazgatóság nem engedélyezte, hogy elutazzunk a kiszállásra, ezúttal azonban játszhatunk. Nehéz mérkőzésre számítunk még úgy is, hogy fertőzés miatt az ellenfelünk is kénytelen nélkülözni néhány játékost. Bízunk benne, hogy a nehézségek ellenére sikerül itthon tartani a három pontot. Az elején mi sem gondoltuk volna, hogy egyszerre ilyen sok labdarúgónk lesz játékképtelen, de túl kell vészelnünk ezt az időszakot. Erősek vagyunk, megyünk előre. Az biztos, hogy több ponttal rendelkeznénk, ha az egész csapat egészséges lett volna, viszont úgy vélem, hogy az elmúlt mérkőzéseken erőn felül teljesítettünk” – nyilatkozta Hadnagy Attila.

A 22. forduló programja: * ma: Sepsi OSK–Jászvásári Poli (20.30 óra) * szombat: Astra Giurgiu–FC Argeș (14 óra), Craiova–FC Dinamo (21 óra) * vasárnap: Aradi UTA–FC Hermannstadt (13.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Chindia Târgoviște (18 óra), FCSB–Academica Clinceni (20.30 óra) * hétfő: FC Viitorul–FC Voluntari (17.30 óra), FC Botoșani–Kolozsvári CFR (20.30 óra).

Eredmények, 21. forduló: Jászvásári Poli–Craiova 0–3 (gólszerzők: Ivan 27., Nistor 35., Cîmpanu 57.), FC Hermannstadt–Medgyesi Gázmetán 1–1 (gsz.: Mayoral 57., illetve Chamed 72.), FC Voluntari–Astra Giurgiu 1–3 (gsz.: I. Gheorghe 70., illetve Stahl 14., Budescu 45+2., V. Gheorghe 51.), FC Dinamo–FCSB 0–1 (gsz.: Tănase 8.), Academica Clinceni–Aradi UTA 0–3 (gsz.: Antal 1., Rusu 49., Roger 74.), Chindia Târgoviște–FC Botoșani 2–3 (gsz.: D. Popa 6. – tizenegyesből, Țigănașu 11. – öngól, illetve Fili 26., Keyta 42., Chindriș 77.). Az FC Argeș–Sepsi OSK elhalasztott mérkőzést február 16-án, kedden 19 órától pótolják. (miska)