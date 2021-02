Égő kórházak, hamvadó remények

Romániában sok beteg ég lázban, némelyek viszont kórházban égnek (el). Már a halotti beszédben (XIII. század) olvashatjuk, hogy „Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk”. Ha nem hamvasztják az elhunytat, akkor ez a porrá és hamuvá válás meglehetősen lassan megy végbe. Bár az eutanázia (saját kérésre történő elaltatás) nálunk tilos, meglehet, hogy nemsokára némely kórházak olyan hirdetésekkel lepnek meg, ami a beutalás mellé véletlenszerű hamvasztást is kínál.

A Colectiv (szórakozóhelyi) tűzeset után azon melegében az akkori egészségügyi miniszter még azt mondta, hogy a megégettekkel nem kell külföldre szaladni, de aztán mégis elszállították néhányukat Belgiumba kezelni. A karácsonykői kórháztűz után a betegeket mentő orvost szintén oda kellett szállítani súlyos égési sebeivel, pedig némi gyakorlatra tehettünk volna szert a megégettek gyógyításában.

2019 decemberében egy páciens meggyúlt a műtőasztalon, miután alkoholos fertőtlenítővel kenték be, ami az elektromos szikétől lángra kapott. Azután jött a karácsonykői tűz, ahol 10 COVID-beteg halt meg. És ha ez nem lett volna elég, most a bukaresti Matei Balș Kórházban is tűz ütött ki, melynek következtében eddig 12-en hunytak el.

Lassan az emberek tartani fognak a kórházba menéstől, de nemcsak attól való félelmükben, hogy bennégnek, hanem mert egész nap azt hallják, hogy a meglevő kórházak olyan régiek és elavultak, hogy azokat le kellene bontani. A gyermekágyi láz a 19. században az európai kórházak egyetemi szülészetein fordult elő leggyakrabban. Szerencsére akkoriban a nők túlnyomó többsége otthon szült. Aztán jött Semmelweis Ignác, aki megoldotta a problémát, és ő lett „az anyák megmentője”, mert megkövetelte a kézfertőtlenítést. Reméljük, hogy jön egy újabb orvos (vagy kormány), aki (ami) végre megmenti Románia betegeit is.

Most a kórházak falai tele vannak mindenféle kórokozókkal, amelyek alig várják, hogy egy új páciens kerüljön eléjük, és máris rávetik magukat. A fertőtlenítőkkel is volt baj, ha visszagondolunk a Hexi Pharma-botrányra, amikor kiderült, hogy annyira felhígított fertőtlenítőszereket szállítottak, amitől még híztak is a nozokomiális kórokozók. A céget végül 2,6 millió lejre büntették és feloszlatták.

Az új típusú demokrácia harminc éve alatt az összes kormány és politikus az egészségügy és (a tanügy) reformjáról papolt. A most a televíziókban vitézkedő Băsescu saját egészségét illetően jóval óvatosabb volt, diszkoszsérvét inkább Bécsben operáltatta meg. A volt miniszterelnök, Ponta térdét Törökországban rakták rendbe. Másik miniszterelnökünket, Tăriceanut motoros balesete után a franciaországi Bordeauxban műtötték. Vajon miért? Netán nem bíztak annak az országnak az egészségügyi rendszerében, amelyet vezettek? Míg milliók dolgozni járnak külföldre, ők csupán gyógykezelésekre. (Sokan kívánják, bár fordítva lenne, de vannak dolgok, aminek nem jó még a fordítottja sem.)

Még azt sem lehet mondani, hogy minden kórházban rosszak a körülmények, hisz az említett Matei Balș kórházat modernizálták, és volt egy alapítványa, amelyikbe (a Rise Projekt tényfeltáró csapat szerint legalábbis) a világ hét vezető gyógyszergyára egy év alatt egymillió eurót pumpált… A kórház volt vezére, Adrian Streinu Cercel elment parlamenti képviselőnek. A korábbi liberális egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru, aki azt nyilatkozta, hogy a karácsonykői tűzeset miatt mindenki hibás, most visszament a parlamentbe, és azt állítja, hogy az asztalán otthagyott egy jelentést és némi sürgősségi kormányrendelet-tervezetet, amellyel kórházberuházásokat hagytak volna jóvá európai alapokból. Sajnos az újabb miniszter ezekről nem értesült, mert ő más párt (az USR–PLUS) tagja, bár egy koalícióban vannak. Közben zajlik a vizsgálat annak kiderítésére, hogy ki a hibás a történtekért. Mivel balesetekkor minden élőnek tán az a legjobb, ha a halott a hibás, lehet, hogy most valamelyik elhunyt beteget kiáltják ki bűnbaknak, mert azt rebesgetik, hogy hősugárzót vittek be a kórházba, mivel gyenge volt a fűtés, és attól keletkezhetett a tűz.

Közben Iohannis elnök elment Szebenjuharosra erőt gyűjteni (sízni), aminek meg is van az eredménye, mert a Művelt Románia programot elővéve bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak az iskolák. Lehet most egy újabb programot fog meghirdetni Egészséges Románia jelszóval?