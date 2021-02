Kérdőjelek az újraindulás körül

A tanügyminiszter javaslata szerint 1,5 ezrelékre kellene növelni a fertőzöttségi rátának azt a felső küszöbét, ami alatt valamennyi tanintézmény megnyit egy adott településen – közölte a Maszol Sorin Cîmpeanu bejelentését. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy az első félévben kiállított orvosi igazolások a második félévben is érvényben maradnak, a szülőknek nem kell újabbat igényelni, sőt, azok elektronikus változatban is eljuttathatók a tanintézményekhez.

Kitért arra is, hogy a fertőzés tüneteit mutató tanulókat csak abban az esetben lehet az iskolában letesztelni, amennyiben ehhez a szülő írásos beleegyezését adta. A tesztek eredményét minden esetben közölni kell az illetékes közegészségügyi hatósággal. Ha betegség után térnek vissza az osztályközösségbe, kötelező bemutatni a családorvos által kiállított igazolást. Leszögezte, ha a diákoknak betegségre utaló tüneteik vannak, otthon kell maradniuk.

Szó volt arról is, hogy az intézményekbe minél több útvonalon lehessen bejutni, s amennyiben ez nem lehetséges, kiemelten figyelni kell a távolságtartásra. Szülők, kísérők továbbra sem léphetnek be a tanintézményekbe, kezeik fertőtlenítése után a tanulóknak egyenesen az osztályokba kell menniük. Amennyiben az osztályterem adottsága megengedi, be kell tartani az egyméteres távolságot a diákok között, ellenkező esetben a lehetséges maximális távolságtartásra kell törekedni. A termeket órák előtt, szünetekben és a tanítás végén is szellőztetni kell, a mosdókban fertőtlenítőszert és papírtörlőket kell biztosítani, kézszárító berendezések és textiltörölközők használata tilos, a termekben rendszeresen fertőtleníteni kell. A tömeg elkerülése érdekében a tanórák más-más időpontban is kezdődhetnek, a szünetekben pedig biztosítani kell a diákok felügyeletét – közölte a távértekezleten elhangozttakat a Digi24 hírtelevízió.