Bízni kell a védőoltásokban

Azért kértünk ebben a kérdésben szakmai véleményt, mert amint a koronavírus elleni oltási kampányt irányító Valeriu Gheorghiță bejelentette, hogy az AstraZeneca vakcinájából februárban 800 ezer adag érkezik az országba, amit Romániában csak a 18–55 év közöttieknek ajánlanak, a lakosság körében felmerült, miért nem jó ez az oltóanyag az idősebbeknek is. Fejér Szilárd lapunknak elmondta, eddig elsősorban a hatvanöt év fölöttieket oltották minden országban, és nincs elegendő adat arra vonatkozóan, hogy az AstraZeneca oltóanyag mennyire nyújt védelmet idősebb korban. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan alacsonyabb védettséget biztosít adott kor után, de más vakcinák esetében is előfordul, hogy adjuváns készítményt is adnak az oltóanyag mellé az idősebb korosztály számára – mondotta. Az immunválasz erőssége függ az immunrendszer állapotától, és ha ez idősebb korban gyengébb, akkor stimulálni kell a szervezetet, hogy reagáljon az idegen anyagra, ezért bizonyos vakcinákból külön oltóanyag készül fiatalok és idősek számára – hangsúlyozta a szakember. Fejér Szilárd az AstraZeneca esetében nem állítja, hogy az említett okok miatt javasolják csak bizonyos korosztály számára a vakcinát, csupán azt mondja, a védőoltásoknál előfordul, hogy nagyobb hatékonyságú védelmet nyújtanak a fiatalok és a középkorosztály számára, mint az idősebbeknél, de azt is hangsúlyozza, ez egyénileg változik annak függvényében, hogy kinek milyen az egészségi, illetve immunállapota.

A megkérdezett kutatóvegyész bízik a védőoltásokban, ismeri azok mechanizmusát és úgy véli, ez az egyetlen lehetőség a különböző járványok terjedésének megakadályozására.