Termelői vásár a főtéren

Mint közölték, a vásárra jelentkezők mintegy félszáz asztalon kínálják majd portékáikat, és újdonságokra is számíthatnak mindazok, akik szombaton és vasárnap végigsétálnak a korzón felállított standok előtt. A már hagyományosnak számító sajtok, hentesáruk, lekvárok és szörpök mellett ezúttal is kapható majd kürtőskalács, lángos és mézes pogácsa, gyümölcslevek, laskagomba-készítmények, sőt, bioédességek is. Könyvek, ékszerek mellett bútorfestő, kosárfonó és szűcs munkáit megcsodálhatjuk, megvásárolhatjuk majd. A vásár 9 és 18 óra között látogatható az érvényben lévő járványmegelőzési szabályok betartása mellett. (dvk)