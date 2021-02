Csökkenő esetszám Háromszéken

A csütörtöki hivatalos jelentéshez viszonyítva 264-gyel csökkent a kórházban ápolt vírusfertőzöttek száma – 7483-ra –, és hasonló tendenciát mutat a nagyon súlyos állapotban lévő, intenzív terápiára szorulók száma is, a pénteki jelentésben harminccal kevesebb, összesen 954 hasonló beteg szerepel. A kommunikációs törzs ugyanakkor 73, a koronavírushoz köthető elhalálozásról – 46 férfi és 27 nő – is beszámolt, az érintett megyék közt a héten most szerepel első alkalommal Háromszék is (a megyei esetszám viszont nem szerepel az összesítésben).