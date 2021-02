Jó védekezéssel kezdte a találkozót az FTC, a vendégek viszont igyekeztek beosztani az erejüket, ezért nem erőltették a gyors játékot. Támadásban eleinte akadtak problémák, ezt kihasználva a Vipers egy jó sorozattal fordított, és a 15. percben, amikor már három góllal vezetett, Elek Gábor időt kért. Ezt követően csapata egyenlített, mire az ellenfél is időt kért, ám Janurik Kinga védései miatt a norvégok nyolc percig nem lőttek gólt, az FTC pedig egy kiváló szériával zárta az első félidőt (14–11).

Háfra Noémi is jól szállt be a játékba, csapata a második felvonást is lendületes, pontos kézilabdával kezdte, ám a Vipers a négygólos hátrányát csakhamar egyre csökkentette. Erre egy nagyszerű sorozattal reagált az FTC, amely a hajrában több mint másfél percre kettős emberhátrányba került, ám Schatzl Nadine így is betalált. A Vipers a meccs 23. percében vezetett utoljára, mert bár kitartóan küzdött, és három perccel a vége előtt felzárkózott két gólra, az egyenlítésre nem volt esélye, így első alkalommal kapott ki a BL mostani idényében.

A címvédő tizennyolc góllal nyert

A Győri Audi ETO KC 33–15-re nyert a horvát Podravka Koprivnica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában, szombaton. A címvédő a BL-ben rekordot jelentő ötven mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhet. Az elmúlt három évben 43 győzelem és hét döntetlen a mérlegük.

A vendégek kiváló sorozattal kezdtek a sereghajtó bajnokcsapat otthonában, viszont ezt követően támadásban némileg megtorpantak, ezért Danyi Gábor vezetőedző a 18. percben időt kért. A házigazdák többször is azért támadhattak, hogy egygólosra csökkentsék hátrányukat, de nem jártak sikerrel, ráadásul az első félidő három ETO-találattal zárult (8–13). A címvédő a lövéseinek felét elhibázta az első felvonásban.

A második félidőt is remekül kezdték a vendégek, és jó védekezésükre alapozva a 42. percben már tíz góllal vezettek. A folytatásra rányomta a bélyegét a jelentős különbség, a Podravka nem tudott számottevő ellenállást kifejteni, így végül a vártnál is súlyosabb vereséget szenvedett.