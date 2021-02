Nemes Áron, a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub vezetője úgy véli, hogy a koronavírus-világjárvány árnyékában is fontos, hogy fejlődjenek a náluk tevékenykedő, sportoló gyerekek, és ennek érdekében dolgoznak nap mint nap. A mostani válságos időszakban is tudta fejleszteni eszköztárát a megyeszékhelyi klub, amelynek históriája idén egy újabb mérföldkőhöz érkezett, és többek között ezt két nyelven – magyarul és románul – kiadott könyvvel ünnepelné meg a Sepsi ISK. A sportvezető nagyon örvend annak, hogy hétfőtől újraindul az iskola, hiszen így ő is, edzőtársai is személyesen találkozhatnak sportolóinkkal.

– A koronavírus-világjárvány teljes egészében felborította eddigi megszokott életünket, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy emiatt kurtán-furcsán ért véget az előző iskolai év. A Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub szemszögéből ez mit jelentett? – kérdeztük Nemes Áron igazgatót.

– A tavalyi bajnoki év nem egyformán ért véget mindenkinek, több sportágban egyszerűen lezárták a bajnoki küzdelmeket, vagy nem szerveztek újabb versenyeket. Kosárlabdában, bár három csapatunk lett volna döntős, végül az U15-ösök vállalták a versenyt, s az 5. helyen végeztek. A birkózás egyes korosztályaiban is megszervezték a döntőket, viszont a felkészülés ezekre a versenyekre nem lehetett ideális. Amit pozitívumként említhetek: minisztériumi támogatásból sikerült vásárolni egy 40 méter hosszú gumiszőnyeget, amely téli időszakban az atléták edzéseit könnyítheti meg. Emellett súlyzógépet, eredményjelző táblát és pár pingpongasztalt is vettünk.

– Az aktuális tanév sem mentes az online oktatástól és az ebből fakadó nehézségektől, problémáktól. Lezárult az első félév, de milyen is volt ez a szemeszter? Ezekben az ínséges időkben hány szakosztállyal, szám szerint mennyi sportolóval és edzővel működik most a Sepsi ISK?

– A Sepsiszentgyörgyi ISK továbbra is öt szakosztállyal – kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, birkózás és atlétika –, 15 edzővel és 404 sportolóval működik, idéntől hozzánk csatolták a Nemzeti Kézilabda Központ regionális fiókját, amely 48 sportolóval foglalkozik. Szeptembertől október közepéig, amennyire lehetett és a törvények engedték, igyekeztünkb személyesen tartani az edzéseket. Az online oktatásra való átállás ránk is kötelező érvényű lett, ezután a technika segítségével tartottuk a kapcsolatot a gyerekekkel. Sajnos, mint ebben az országban mindent, ezt a szabályozást is különbözőképpen értelmezték, volt, ahol edzhettek tovább, máshol a gyerekekkel való találkozást ellehetetlenítették.

– A koronavírus árnyékában lehet komoly célkitűzéseket megfogalmazni, s ha igen, melyek azok?

– Vannak sportágak, amelyek kiírták már a bajnokságokat. Kézilabdában túl vagyunk egy teremtornán ifi III-as korosztályban. Kosárlabdában öt beiratkozott csapatunk lesz, itt még nincs hír esetleges versenyekről. Egyéni sportágakban is apránként indulnak a versenyek. Egyelőre versenykörülmények között próbáljuk felmérni a gyerekek aktuális szintjét, a kezdeti időszak az akkomodálásról szól. Pontos célkitűzések megfogalmazása értelmetlen lenne. Fontos, hogy amit csinálnak a sportolóink, azt szeretettel tegyék. Versenyzés, meccsek nélkül értelmét veszti a gyereksport.

– Hosszas várakozás után hétfőn ismét megnyílnak az iskolák kapui... Feltöltődve, új erővel indul a munka?

– Bár a közegészségügyi hivatal beleegyezését adta az edzéseinkre, a minisztérium továbbra is online foglalkozásokra korlátozott. Ez az edzéstartási forma az élsportban nem tud működni, a gyerekek sem ezért iratkoztak be egy-egy sportágra. Sok esetben az online edzések több munkát igényelnek a tanároktól, mint a személyes foglalkozások. Amit elmondhatok: mindegyik kollégám folyton keresi az edzések megtartásának ideális módját, hiszen a gyerekek fejlődése a legfontosabb, sok tehetséges gyerek sportol nálunk, semmiképp nem szeretnénk, ha kettőbe törne az előrehaladásuk. Végtelenül örülünk, hogy e héttől újra személyesen is találkozhatunk sportolóinkkal, régóta vártuk már, reméljük, tartós is lesz. További feladatunk erre a tanévre, hogy tavasszal megünnepeljük a sportiskola fennállásának 60. évfordulóját. Kérdéses még, hogy milyen lehetőségeink lesznek, de újra kiadjuk magyar nyelven az ISK történetét, illetve elkészül a román változat is. Ugyancsak az elkövetkező időszakban ránk vár, hogy megtartsuk a Sportiskola Díjkiosztó Gáláját, ennek keretében a legjobb sportolóinkat díjazzuk a 2020-as évben elért eredményeikért. Emellett ki fogjuk osztani az él- és haladó csoportok sportolóinknak a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatásából megvásárolt háti- és utazótáskákat. Minden esztendőben számíthatunk a segítségükre, így évente sikerül apránként kiegészíteni a gyerekek felszereltségét, köszönet érte!

– Tavaly nem sokat mozdult előre a Sepsi ISK új székházának helyzete. Milyen remények vannak a munkálatok idei folytatásához, esetleges befejezéséhez?

– Idéntől új fázisba lépnek a munkálatok. Tavaly a kivitelezővel lezártuk a szerződést, mert nem feleltek meg neki a feltételek. Ugyancsak tavaly sikerült a tervek aktualizálását, a módosításokat megoldani. Én optimista vagyok, rövid időn belül egyenesbe fognak kerülni a dolgok. Következik, hogy kiírjuk licitre a kivitelezést újra, és idén, de legkésőbb jövőre elkészül az új székházunk. (tibodi)