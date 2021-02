A megyeszékhelyi Sepsi-SIC két játékosa, a montenegrói Jovana Pašić és a görög Pinelopi Pavlopoulou ott lesz hazája válogatottjával az idei női kosárlabda-Európa-bajnokságon, miután két-két győzelemmel zárták a selejtezősorozatot, és csoportmásodikként részvételi jogot szereztek a francia–spanyol közös rendezésű kontinenstornára. A román válogatott is pályára lépett az elmúlt napokban, s két vereséggel fejezte be az Eb-selejtezőt.

Jovana Pašić és Montenegró csütörtökön a podgoricai buboréktorna első versenynapján a svédek legjobbjaival vette fel a harcot, és kiélezett mérkőzésen 69–67-re győzedelmeskedett. A zöld-fehérek játékosa 32 perc alatt 3 ponttal, 3 lepattanóval és 3 gólpasszal segítette csapatát. Szombaton következett az Izrael elleni 78–52-es diadal, amelyből Pašić 9 ponttal és 6 lepattanóval vette ki a részét.

A görög nemzeti együttes ljubljanai első ellenfele Izland volt, amelyet 95–58-ra vert meg. Pinelopi Pavlopoulou 15 percet töltött a parketten, 2 pontot, 1 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett. Szombaton következett a Bulgáriával szembeni 73–55-ös győzelem, ezúttal Pavlopoulou termékenyebb volt, hiszen 13 pontot szerzett, emellett 1 lepattanó és 1 gólpassz is felkerült a neve mellé.

Az Eb-selejtezőt két vereséggel záró román válogatottban három háromszéki játékos is pályára léphetett Isztambulban. Románia csütörtökön hatalmas pofonba szaladt bele, miután 100–52 arányban kikapott Csehországtól. A kézdivásárhelyi Lénárt Paula közel 12 percet kapott és 4 pontot összegzett. A Sepsi-SIC-es Ioana Ghizilă 31 perc alatt 8 pontot, 2 lepattanót és 2 gólpasszt, míg Orbán Nikolett 16 perc alatt 7 lepattanót és 1 szerzett labdát tett a közösbe. Szombaton sem alakult jól a „trikolórok” sorsa, miután 81–66-re páholták el őket az olaszok. Lénárt most is 4 pontot dobott 3 leszedett labda mellett, Ghizilă 12 pontot, 3 lepattanót jegyzett, Orbán viszont 8 ponttal és 1 lepattanóval fejezte be a meccset.

A kilenc selejtezőcsoportból a győztesek és az öt legjobb második szerzett részvételi jogot az Eb-re, amelynek Valencia és Strasbourg ad otthont, a két házigazda, azaz a spanyol és a francia válogatott automatikusan résztvevője a 16 csapatos viadalnak. Akárcsak Románia, a Székely Norbert irányította és sokkal jobban teljesítő Magyarország is lemaradt a 2021-es kontinenstornáról.

Az Eb résztvevői: Belgium, Bosznia-Hercegovina, Csehor­szág, Fehéroroszország, Fran­ciaország, Görögország, Horvátország, Montenegró, Olaszország, Oroszország, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. (t)