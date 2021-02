Uralkodóvá válhat a fertőzőbb vírustörzs

A cég szakemberei a január 25–29. között pozitívnak bizonyult koronavírustesztek közül véletlenszerűen választottak ki 13 különböző városból származó 90 mintát, amelyek további elemzése nyomán megállapították, hogy ezek több mint 26 százalékánál a brit vírusmutációról van szó.

Bár a tanulmányból nem vonhatók le statisztikai következtetések, a kutatás vezetője szerint az mindenképpen megállapítható, hogy a fertőzőbb mutáció is közösségi szinten, követhetetlenül terjed Romániában, ezért nagy a valószínűsége, hogy dominánssá válik itt is.

Péntektől vasárnapig közel 7200 új koronavírusos megbetegedést jegyeztek Romániában, s ezzel 745 ezerre emelkedett a járvány kezdete óta nyilvántartott megbetegedések száma, míg a gyógyultaké a 692 ezerhez közelít. Kovászna megyében három nap alatt összesen 39 új esetet jegyeztek, a legtöbbet – 22-t – szombaton. Megyénkben eddig 5657 megbetegedésről tudnak, a fertőzöttségi mutató értéke 0,74 ezrelék.

A kórházakban ápolt betegek száma a hétvégén is hétezer fölött maradt, az intenzív terápián kezelteké pedig továbbra is ezerhez közelít, pénteken 954, szombaton 963, míg vasárnap 966 hasonló betegről számolt be a kommunikációs törzs. Emellett 206, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetről is hírt adtak a hétvégén. Országszerte három nap alatt több mint 72 ezer teszt eredményét dolgozták fel.



Újabb adag oltás

Románia legkevesebb hatszázezer oltást kap az AstraZenecától február folyamán – jelentette be szombaton Florin Cîţu, miután a Carol Davila Kórházban megkapta a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni védőoltás második részét. Elmondta: az AstraZeneca oltására február 10-én indul az előjegyzés. Ezt a vakcinát a 18 és 55 év közöttiek immunizálására ajánlják, az első és második dózis közötti időszak pedig nyolc hét. Az AstraZeneca-vakcina szaporodásra képtelenné tett adenovírus vektor platformot használ, amelynek mindkét részoltása egyforma, amely „közvetíti” a sejteknek a koronavírus adatait, és amely hatására az immunrendszer ellenanyagot termel. Az első adag – 81 600 dózis – tegnap érkezett a Cantacuzino Intézetbe.