Oly módon alakították át a vizsgaprogramokat, hogy azok megfeleljenek az online oktatás alatt leadott tananyaggal. Például a nyolcadikosoknál a hetedik osztály második félévi és a nyolcadik osztály első félévi anyagából kevesebb téma került be a vizsgára szükséges tartalmak közé. Február 22-től hetente megjelenő gyakorlótételek segítik majd a magyar diákok felkészülését, áprilisban pedig próbavizsgákon lesz lehetőségük felmérni addig megszerzett tudásukat – nyilatkozta Kovács Irén Erzsébet RMDSZ-szenátor. (Kolozsvári Rádió)

OLTÓANYAGOT GYÁRTANÁNAK. Románia sajátos utat választott a vakcinakrízis megoldására, éspedig megpróbálja előállítani a koronavírus elleni oltást helyben, a Cantacuzino Nemzeti Kutatóintézetben – jelentette ki Florin Cîțu. A miniszterelnök elmondta, tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottsággal ennek a lehetőségéről, és jelezték a bizottságnak a szérum előállítására való készséget. A kormányfő ugyanakkor kijelentette, hogy Románia nem fogja megvásárolni az orosz Szputnyik V oltást. (Transindex)

FELELŐTLEN DÖNTÉST HOZTAK. Nincs közvetlen ok-okozati összefüggés a törvénytelen erdőirtások és aközött, hogy a medvék olykor a városok iskoláinak az udvarán is megjelennek – véli Tánczos Barna. A környezetvédelmi miniszter egy interjúban eltúlzottnak minősítette azt az állítást, hogy Romániában évente 20 millió köbméter fát vágnak ki illegálisan. Szerinte a törvénytelen fakivágások gyakorlata jóval kisebb mértékű. Kijelentette: a február elsejétől elindított Sumal 2 informatikai rendszert éppen a törvénytelen fakitermelés megfékezésére dolgozták ki, annak érdekében, hogy az illegálisan kivágott fa ne kerülhessen be a kereskedelembe. Tánczos azt is kétségbe vonta, hogy a medvék romániai elszaporodása csak a törvénytelen erdőirtásokkal állna összefüggésben. Meglátása szerint a nagyragadozók többek között azért jelentek meg a településeken is, mert az erdőkitermelés mellett az erdei terepmotorozás, a túlméretezett erdeigyümölcs-szedés és más emberi tevékenységek megbontották a rendet, a csendet, és ez a vadállatoknak sem tesz jót. Arra is kitért, hogy 2016-ban a környezetvédelmi tárca felelőtlen döntést hozott, amikor kivonta az emberi beavatkozás lehetőségét a medvepopuláció szabályozásából. Azóta csak a lakott területeken problémákat okozó medvéket lehet elszállítani vagy kilőni. Hozzátette: a parlament tavaly olyan törvényt fogadott el, amely megelőzési és beavatkozási kvótát is tartalmaz. A minisztériumnak május 15-ig kell a kvótákat megszabnia. (MTI)

TELJESÍTMÉNYHEZ IGAZÍTJÁK. Megvizsgálta a kormány a közalkalmazottak pótlékait, és szándékában áll még idén úgy módosítani a jogszabályokat, hogy összefüggés legyen a teljesítmény és a jövedelem között – jelentette ki a miniszterelnök. A kabinet most dolgozik egy jogszabálytervezeten, amely úgy módosítja az egységes bértörvényt, hogy a pótlékokat ne „hasból”, hanem az elvégzett munka alapján adják, és így nyilvánvaló összefüggés legyen a teljesítmény és a kapott bér között. Florin Cîțu a veszélyes munkakörülmények miatt járó pótlékot hozta fel példaként, amelyet egyes intézményekben azoknak adnak – állítja –, akik számítógépen dolgoznak. Azt mondta: az ilyen jellegű pótlékok „el fognak tűnni”. (Agerpres)