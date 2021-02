Következő írásunk

Az Európai Bizottság elnöke nemrég beismerte, hogy Brüsszel teljesen elhibázta nemcsak az oltási kampány megszervezését, hanem a vakcinák beszerzését is. Az EU rengeteg hibát követett el már a járvány kezdetétől. Szimbolikus politizálásba kezdtek Brüsszelben, majd alkudozni próbáltak, végül későn és rossz szerződéseket kötöttek a gyártókkal. Így óriási hátrányba került az unió Nagy-Britanniával és Izraellel szemben. Eddig csak a Pfizer-, az AstraZeneca- és a Moderna-vakcinákat engedélyezték, miközben a Szputnyik V és a kínai Sinopharm készítményeivel már több millió embert oltottak be sikeresen. A magyar kormány ezért állapodott meg az orosz és kínai partnerekkel is, így az ország jelentős előnybe került az EU többi országával szemben.