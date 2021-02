Az Európai Bizottság elnöke nemrég beismerte, hogy Brüsszel teljesen elhibázta nemcsak az oltási kampány megszervezését, hanem a vakcinák beszerzését is. Az EU rengeteg hibát követett el már a járvány kezdetétől. Szimbolikus politizálásba kezdtek Brüsszelben, majd alkudozni próbáltak, végül későn és rossz szerződéseket kötöttek a gyártókkal. Így óriási hátrányba került az unió Nagy-Britanniával és Izraellel szemben. Eddig csak a Pfizer-, az AstraZeneca- és a Moderna-vakcinákat engedélyezték, miközben a Szputnyik V és a kínai Sinopharm készítményeivel már több millió embert oltottak be sikeresen. A magyar kormány ezért állapodott meg az orosz és kínai partnerekkel is, így az ország jelentős előnybe került az EU többi országával szemben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy pénteki lapinterjúban elismerte, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés és az oltási kampány teljes kudarcot vallott. A Süddeutsche Zeitung német lapnak azt nyilatkozta, hogy a vakcinával kapcsolatos több ügyben is másként kellett volna eljárnia az Európai Uniónak, és már nyíltan azt ösztönözte, hogy a tagországok vegyék saját kézbe a védekezést, hiszen kiadhatnak szükséghelyzeti használati engedélyt az új típusú koronavírus elleni oltóanyagokra – ahogyan ezt Magyarország is tette.

Az Európai Bizottság elnökét arról is megkérdezték, hogy mely területen hibázott leginkább Brüsszel. Ursula von der Leyen szerint túlzottan a vakcinafejlesztésre összpontosítottak, miközben nem foglalkoztak a tömeggyártással, nem alakítottak ki új szállítási láncokat, és arra sem volt kész stratégia, hogy miként indítsák el a termelést.

A német kereszténydemokrata politikus elmondta, hogy Nagy-Britannia nagyon hamar engedélyezte az AstraZeneca vakcináját, azonban ilyen esetekben a felelősség a gyártóról a kormányra száll, ezt viszont az unió nem akarta – valójában nem volt bátorsága, vagy úgy is mondhatjuk, képessége arra, hogy döntsön. Ezzel kapcsolatban rengeteg kritika érte az Európai Uniót, hiszen máig érthetetlen, hogy miért csak néhány napja engedélyezték a brit vakcinát, amellyel már több millió embert beoltottak, és az egyik fő oka annak, hogy Nagy-Britannia az oltási verseny élén áll. De Brüsszel hátrányba került a Pfizer és a Moderna engedélyezésénél is, és így csak futott a britek, az amerikaiak és az izraeliek után.

Az oxfordinak is nevezett vakcina szállítása és tárolása nem igényel különleges körülményeket, olcsó is, így az engedélyezése már önmagában is megoldhatta volna azokat a logisztikai problémákat, amelyekkel az unió hónapok óta néz farkasszemet. Azonban mivel az unió ilyen későn adta ki a szükséges engedélyeket, egyszerűen nincs elég a brit oltóanyagból (sem), és ha lesz is, más országoké lesz a prioritás. (origo.hu)