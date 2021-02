Az övezeti városrendezési terv szerint a Kórház utcában – lentről nézve a bal oldalán, a meglévő tüdőgondozó és a cserkészmúzeum közé, ahol jelenleg csak régi raktárépületetek romjai láthatók, és egy eléggé elvadult zöldövezet – legtöbb három új épületet húzhatnak fel, és egyik sem lehet két emeletnél (12 méternél) magasabb. A csütörtökön bemutatott elképzelések szerint az utca alsó részén – ahol a területet visszaszolgáltatták a volt tulajdonosnak – magánberuházásként építenek egy orvosi egységet, amely fölött szolgálati lakások kapnak helyet. Az utca közepe táján egy új bejáratot is nyitnak a gyalogosoknak, a felső részén, a cserkészmúzeum szomszédságában pedig egy korszerű, új tüdőklinika lesz, amelyet a megyei tanács építtet meg a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház egyik részlegeként. A kettő között a terven ugyan megjelenik egy harmadik épület is, amelyet távlatilag a krónikus betegek elfekvőjének szánnak, ám ennek a nagyon hiányzó létesítménynek már keresik a nyugodtabb, félreesőbb helyét. A terv része a helikopterleszálló is, amelyet fent, a megyei kórház nagy épülete mögött alakítanak ki, és az sem mellékes, hogy a következő felújítás során a Kórház utcát is kiszélesítik, a felfelé menő autós sáv mellett bicikliút is lesz, a kórház oldalán pedig tágasabb járda. Autós bejáratot nem terveztek ide, mert a ki-be fordulás akadályozná a forgalmat.

A közvita résztvevői – a Kórház utca házainak lakói – ugyanis elsőként azt kifogásolták, hogy a szemközti oldalon túlságosan közel lesznek az új épületek és árnyékot fognak tartani. „Nem elég, hogy a zöld domboldal helyén egy tömbházat kell nézni, még a fényt is elveszik” – jegyezte meg valaki. Egy másik lakó a laza, agyagos talajszerkezetre figyelmeztetett, elmondása szerint az ő háza minden nagyobb autó elhaladásánál megremeg, és meg is süllyedt egy helyen, ezért aggasztja a várható építkezés, a nehéz gépek dübörgése. Amúgy is nagyon megnőtt a gépjármű-forgalom az utcában, saját kocsival egyre körülményesebb beállni az udvarra – erősítették meg többen. Nem tetszett az új tüdőklinika elhelyezése sem, a fertőzésveszélyt hordozó egységeket lakott területen kívül látnák legszívesebben. A helikopterleszállóval járó zaj is gondot fog okozni, és azt is sajnálják, hogy kevesebb zöld terület marad.

Mindezekre az övezeti tervet elkészítő Andreea Gabriela Vasilca műépítész, Birtalan Csilla városi főépítész és András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere válaszolt részletesen. Elmondták, hogy az új épületeket nem a jelenlegi járdafrontra, hanem annál több méterrel beljebb fogják felhúzni, a meglévő zöldövezetnek pedig csak a 20 százalékát foglalhatják el. Az építkezések miatt ugyan több fát is ki kell vágni, de az egész kertet parkosítani fogják, hogy a betegek jó időben ki tudjanak menni a friss levegőre, a napon vagy az árnyékban üldögélni. Az épületek már csak a helikopterleszálló miatt sem lehetnek magasabbak 12 méternél, ezt pedig azért helyezték a meglévő kórházépületek mögé, mert idővel a sürgősségi osztály is hátraköltözik jelenlegi helyéről oda, ahol régebb is volt, és vannak helyzetek, amikor emberélet múlhat azon, hogy egy vagy több perc alatt jut megfelelő kezekbe a beteg. Havonta egy-két helikopteres mentéssel számolnak – közölte András-Nagy Róbert, aki szerint sokkal többe kerülne, ha egy épület tetején lenne a légikikötő.

Az új tüdőklinika látványtervét kivetítve ennek beosztásáról is beszámolt. Szükségességét az indokolja, hogy a tüdőbetegek ellátása jelenleg három helyen folyik a városban, eléggé rossz körülmények között, és azért nem lehet másutt megépíteni, mert a pácienseket sok esetben más szakorvosoknak is kezelniük kell, így pedig könnyen elérhetőek lesznek. Az új rendelőnek egyébként két (gyalogos) bejárata lesz a Kórház utcából: egy a járó betegeknek, egy pedig a tüdőgondozónak – Háromszéken ugyanis évente 70 új tuberkulózisos esetet fedeznek fel –, de lesznek gépek, amelyek mindkét részleget kiszolgálják majd. A két emeleten a kórtermeket alakítják ki, amelyekhez a túloldalon, a meglévő kórházi épületek felől lesz bejárat. A kórházmenedzser hangsúlyozta: korszerű, elszívóberendezéssel ellátott klinikát terveznek, ahol a fertőzés veszélye alacsonyabb lesz, mint például egy bevásárlóközpontban. És mert az egyik hozzászóló az évtizedek során változó elvárásokat és szabályokat emlegette, hozzátette: „nem tudjuk, mit hoz a jövő, de a koronavírus-járvány megmutatta, hogy egészségügyi szervezésben mit kell tenni, a moduláris rendszerek felé kell venni az irányt”.