Az online kérdőívet január 4-étől 29-én éjfélig lehetett kitölteni, ezalatt 1122 válasz futott be. Vargha Fruzsina elmondása szerint a 19–35 évesek válaszoltak nagyobb arányban és szélesebb szórásban. Sokan szeretnének gyermekbarát övezeteket, bicikliutakat is kérnek, több sportolási lehetőséget, de az elhelyezkedési és lakhatási nehézségeiket is szóvá tették: megítélésük szerint kevés a munkahely és alacsonyak a munkabérek – így lakáshoz jutni is elég nehéz, még egy megfelelő albérlet megtalálása sem egyszerű, a vásárláshoz pedig nem elég a jövedelem. Ezt egyébként tudta a városvezetés, ezért a Gyere haza program mellett egy másikat is el szeretnének indítani a fiatalok lakásgondjainak enyhítésére, de ez még csak szándékként fogalmazódott meg – fűzte hozzá. A 14–18 évesek gondjai és elvárásai nyilván mások, ők a közösségi tereket és a szabad­idős tevékenységeket ítélik kevésnek.

A konzultáció fő célja éppen az igények felmérése volt, ezek alapján próbálja az önkormányzat a fiatalok számára vonzóbbá, barátságosabbá tenni Sepsiszentgyörgyöt.