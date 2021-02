Folytatják a gelencei művelődési otthon tatarozását

Ilyés Botond, Gelence új polgármestere és fiatal csapata igyekszik beváltani a választási kampányban tett ígéretét: lakosságbarát önkormányzatot hoznak létre, ahol a polgármesteri hivatal áll a gelenceiek szolgálatában, és nem fordítva. Az első lépéseket már meg is tették ilyen irányban: egy átlátható és könnyen megközelíthető ügyfélfogadási rendszert indítottak be. A minap az önkormányzat idei tervei felől érdeklődtünk Ilyés Botondtól.

Elmondása szerint folytatják a tavaly elkezdett beruházási munkálatokat, melyek közül legjelentősebb a művelődési otthon teljes körű felújítása, amit reményeik szerint idén, legkésőbb év végére be is fejeznek. A tél folyamán a belső munkálatok nagy részével végeztek, ebben a hónapban sor kerül a belső bútorzat és felszerelés licitjére. Tavasszal elkezdődik a belső úthálózat felújítása is. Megvoltak az első tárgyalások a községközpontban a főút mentén egy járda és egy vízelvezető rendszer kiépítésére, és ugyancsak idén szeretnének hozzáfogni az új óvodaszárny kivitelezéséhez, valamint a Jancsó Benedek-iskola udvarán egy új tornaterem felépítéséhez. Ezeken kívül kisebb terveik is akadnak, amelyeket idén szeretnének megoldani. Bármikor nyitottak az építő kritikára, ötleteket, javaslatokat várnak falusfeleiktől, hiszen azt szeretnék elérni, hogy az emberek teljes bizalommal és ne gyomorideggel menjenek a községházára – hangsúlyozta az új elöljáró.